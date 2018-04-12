حادث-بوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك و رؤساء العديد من الدول

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقيات تعازي من طرف ملوك و رؤساء العديد من الدول عبروا له فيها عن تعاطفهم مع الجزائر إثر تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك.

و في برقية التعزية التي بعث بها أعرب ملك المغرب محمد السادس "للرئيس بوتفليقة ومن خلاله للأسر المكومة وللشعب الجزائري الشقيق عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة و الغفران ويسكنهم فسيح الجنان ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".

و جاءت برقيات التعازي المتضامنة مع الشعب الجزائري من طرف ملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية و ملك الأردن،عبد الله الثاني ابن الحسين، و أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، و أمير دولة القطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

كما وردت برقيات التعازي من مستشارة ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، والرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، ورئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، ورئيس التشاد، إدريس ديبي إتنو، و رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، ورئيس أزوبكستان، شوكت ميرضياييف، و الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس نيكارغوا،دانيال أورتيغا صفيدرا و كذا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، فايز مصطفى سراج.

وعبر كل من رؤساء رومانيا كلوس ورنر ايوحانيس الجبل الأسود، فيليب فويانوفيتش، وبلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، والمجر، يانوش آدير و الكونغو، جوزيف كابيلا، وسويسرا، آلان بيرسيت، وجمهورية كوريا مون جي-اين ، وكرغيستان، سورونباي جيبيكوف، و أرمينيا، أرمين سركسيان، وكذا الرئيس الألماني الأسبق، أورست كولير،عن تعازيهم الخالصة و تعاطفهم مع الجزائر شعبا و حكومة.