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تنكيس العلم الوطني بالتمثيليات الدبلوماسية في الخارج

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
تنكيس العلم الوطني بالتمثيليات الدبلوماسية في الخارج

الجزائر- أعطى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل تعليمات لكل التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج بتنكيس العلم الوطني و فتح سجل التعازي عقب قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإعلان حداد وطني لثلاثة أيام بعد تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، حسبما أكده اليوم الخميس بيان للوزارة.

و أوضح البيان أنه "بعد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بإعلان حداد وطني لثلاثة أيام عقب تحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، أعطى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل تعليمات لكل التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج بتنكيس العلم الوطني و فتح سجل التعازي".

و أكد البيان انه "تم كذلك تنكيس الراية الوطنية و الوقوف دقيقة صمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني، ضحايا الحادث الأليم بحضور كافة إطارات و موظفي الوزارة".

للتذكير فإن وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، كان قد تلقى أمس الاربعاء اتصالات هاتفيه من نظرائه الفرنسي و التونسي و المصري و الكيني و اليمني الذين قدموا له التعازي اثر سقوط طائرة النقل العسكري ببوفاريك (البليدة) في نفس اليوم.

و قد أعرب وزراء خارجية هذه البلدان للسيد مساهل عن "تضامنهم في هذه المحنة الاليمة".

و قد خلف حادث تحطم الطائرة العسكرية أمس الاربعاء ببوفاريك (البليدة) 257 ضحية بما فيهم 10 من طاقم الطائرة، حسب حصيلة قدمتها وزارة الدفاع الوطني.

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تنكيس العلم الوطني بالتمثيليات الدبلوماسية في الخارج
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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