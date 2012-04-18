تدمير 17 قنبلة تقليدية الصنع بباتنة

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، 17 قنبلة تقليدية الصنع بباتنة، وذلك اثر عملية بحث وتمشيط بالمنطقة، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أفريل 2018ي سبعة عشر (17) قنبلة تقليدية الصنع ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6 و تندوف/ن.ع.3، خمسة (05) مهربين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى (2،6) طن من المواد الغذائية و(12000) لتر من الوقود و(8200) قرص مهلوس و(06) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط و(04) أجهزة كشف عن المعادن.

في سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان/ن.ع.2 و جيجل /ن.ع.5 و جانت/ن.ع.4، تاجري مخدرات و ضبطت (104) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بأدرار/ن.ع.3، ثلاثة (03) مهربين وحجزوا سلاحين (02) ناريين و(6020) خرطوشة سجائر، كما تم ضبط (1860) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة و الوادي/ن.ع.4.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (159) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وبسكرة وتلمسان ي في حين أحبط حرس السواحل بالقالة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لـ (04) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.