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حادث-بوفاريك: مساهل يوجه برقية تعازي لنائب وزير الدفاع الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر- وجه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء برقية تعزية للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إثر حادث سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك بولاية البليدة و الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

و كتب السيد مساهل في برقيته "لقد تلقيت ببالغ الحزن و الاسى نبأ الفاجعة التي ألمت بالجزائر، إثر حادث سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي بالقرب من مطار بوفاريك و الذي خلف عددا كبيرا من ضحايا الواجب الوطني ضمن الركاب، داعيا الله العليّ القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رّحمته، ويسكنهم فسيح جنانه".

وأضاف الوزير انه "في هذه المحنة الاليمة، أتقدم لكم و من خلالكم إلى جميع عائلات الضحايا و إلى كامل افراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي داعيا الله عز وجل أن يلهمنا الصبر و يحمي بلدنا و ابناءه من شتى المآسي".

و قد خلف حادث تحطم الطائرة العسكرية أمس الاربعاء ببوفاريك 257 ضحية بما فيهم 10 أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة قدمتها وزارة الدفاع الوطني.

و يعد أغلب شهداء هذا الحادث المأساوي عناصر من الجيش الوطني الشعبي و كذا افراد عائلاتهم.

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حادث-بوفاريك: مساهل يوجه برقية تعازي لنائب وزير الدفاع الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 14:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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