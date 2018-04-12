سقوط الطائرة العسكرية: قايد صالح يتنقل إلى مستشفى عين النعجة للترحم على أرواح الشهداء   

الجزائر - تنقل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) لإلقاء النظرة الأخيرة وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الذين توفوا إثر سقوط طائرة النقل العسكرية أمس الأربعاء ببوفاريك، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح "تنقل ظهر اليوم 12 أبريل 2018 إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة لإلقاء النظرة الأخيرة وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الطاهرة، بعد أن تم تحديد هويات المجموعة الأولى من ضحايا الحادث الأليم".

وأضاف البيان أن الفريق قايد صالح "أعطى التعليمات بضرورة التكفل بتوجيه الجثامين إلى ولاياتهم الأصلية وكذا الإسراع في استكمال عملية التحديد العلمي لهويات الشهداء المتواصلة من طرف المصالح المختصة".

وأشار ذات المصدر أنه "على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألمَّ بأمتنا جراء فقدانها ثلة من خيرة أبنائها في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية، يتقدم الفريق قايد صالح بخالص الشكر والتقدير على الهبة التضامنية وروح التآزر والمواساة المُفعمة بمشاعر التعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري".