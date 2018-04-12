تحطم الطائرة العسكرية: أعضاء مجلس الأمة يقفون دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني

الجزائر - وقف اليوم الخميس أعضاء مجلس الأمة دقيقة صمت ترحما على ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية أمس الأربعاء قرب مطار بوفاريك (البليدة) والتي أودت بحياة 247 مسافر و 10 من أعضاء طاقم الطائرة.

و خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية لعدد من الوزراء بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، وقف أعضاء مجلس الأمة دقيقة صمت ترحما على الضحايا, بعدها جدد رئيس المجلس عبد القادر بن صالح تضامن و تعاطف المجلس مع أسر شهداء الواجب.

وقال السيد بن صالح "تلقينا بحسرة و ألم هذه الفاجعة التي هزت مشاعر الشعب الجزائري المدرك لتضحيات بحجم تضحيات الجيش الوطني الشعبي، إدراك تم ترجمته في التقدير والعرفان الذي يحظى به الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومكانته في وجدان الأمة".

وأضاف "لقد هزت هذه الفاجعة المأساوية مشاعر الشعب الجزائري و أحاطها الأشقاء و الأصدقاء في الخارج بموجة من التعاطف" و في هذا "شيء من العزاء للجزائر في محنتها هذه".