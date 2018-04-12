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حادث تحطم طائرة النقل العسكرية ببوفاريك: الولايات المتحدة تقدم تعازيها للجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
حادث تحطم طائرة النقل العسكرية ببوفاريك: الولايات المتحدة تقدم تعازيها للجزائر

واشنطن - قدمت كتابة الدولة الأمريكية "تعازيها الخالصة" للجزائر اثر حادث تحطم الطائرة  الذي وقع أمس الأربعاء ببوفاريك (البليدة على  بعد 35 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة) والذي خلف 257 قتيلا.

وصرحت الناطقة باسم كتابة الدولة هيذر ناوورت قائلة "لقد تلقينا ببالغ الحزن و الاسى صباح يوم أمس نبأ تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية. نحرص على تقديم تعازينا الخالصة لعائلات وأصدقاء ضحايا هذه المأساة و كذا لشركائنا وزملائنا بالجيش الوطني الجزائري".

وأكدت السيدة ناوورت في برقية تعازي أصدرتها كتابة الدولة قائلة "تفكيرنا و صلواتنا ترافق الشعب و الحكومة الجزائريين في هذا الوقت العصيب". 

إقرأ أيضا: تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة

وقد خلف حادث تحطم الطائرة العسكرية أمس الاربعاء ببوفاريك (البليدة)  257 ضحية بما فيهم 10 أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة مؤقتة قدمتها وزارة  الدفاع الوطني.

ويعد أغلب شهداء هذا الحادث المأساوي عناصر من الجيش الوطني الشعبي وكذا افراد عائلاتهم، حسبما أكد ذات المصدر.

إقرأ أيضا: حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

ويذكر أن الطائرة من نوع إليوشين والتي كانت ستضمن الرحلة الجوية  بوفاريك-تندوف-بشار قد تحطمت في حدود الساعة 7 و خمسين دقيقة بمحيط القاعدة  الجوية لبوفاريك داخل حقل زراعي خال من السكان.

 

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حادث تحطم طائرة النقل العسكرية ببوفاريك: الولايات المتحدة تقدم تعازيها للجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 12:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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