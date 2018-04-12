حادث تحطم طائرة النقل العسكرية ببوفاريك: الولايات المتحدة تقدم تعازيها للجزائر

فتح مركزين بالبليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

تأدية صلاة الغائب غدا الجمعة بالمسجد الكبير بباريس ترحما على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا): المنتخب الوطني يتراجع بمركزين في الترتيب الخاص بشهر ابريل الجاري (المركز ال62) -

انتخاب الجزائر بالقاهرة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة 2018 -2020 -

مساهل يدعو إلى ترك الأطراف الفاعلة في البلدان التي تمر بأزمات تجد الحلول المناسبة لها -

حادث الطائرة العسكرية : الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعزية من عدة رؤساء دول -

مساهل يجدد بباريس التزام الجزائر دون تحفظ بالمكافحة الدولية للإرهاب وللتطرف العنيف -

وفد برلماني من جنوب افريقيا يعبر عن اعجابه بالتجربة الجزائرية في التربية والتعليم -

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي -

صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث بوفاريك عقب صلاة الجمعة -

فرنسا تعرب عن تعازيها الخالصة على إثر تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك -

سياسة القضاء على التطرف في الجزائر قامت على تعزيز الديمقراطية -

محاكمة الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين: 4 أشخاص أمام محكمة الجنايات الابتدائية -

كأس الجزائر: شبيبة القبائل- مولودية الجزائر: سادس موعد بين الفريقين -

القانون العضوي المنشئ للأكاديمية الجزائرية للأمازيغية يعزز مكانة هذه اللغة -

تحطم الطائرة العسكرية: الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تعازيها لأسر الضحايا -

القانون الخاص بالطبيب المقيم: تنصيب لجنة مختلطة بغية تقديم اقتراحات -

وهران : انطلاق الطبعة الخامسة لصالون الإنتاج الوطني منتوج بلادي -

استكمال مشروع القانون العضوي الـمتعلق بالـمجمع الجزائري للغة الأمازيغية -