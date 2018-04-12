مساهل يدعو إلى "ترك الأطراف الفاعلة في البلدان التي تمر بأزمات تجد الحلول المناسبة لها"

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الاربعاء بباريس على ضرورة ترك الفاعلين في البلدان التي تمر بأزمات تجد الحلول المناسبة لها و تسيير بلدانها مذكرا بان الجزائر كانت قد حذرت شركاءها حول نتائج "الربيع العربي".

وفي رده على اسئلة الحاضرين عقب المحاضرة التي القاها حول موضوع "محاربة الارهاب و مكافحة التطرف: التجربة الجزائرية" بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ما فتئ الوزير يؤكد بخصوص حالات ليبيا و سوريا و مالي على ضرورة ترك الاطراف الفاعلة في تلك البلدان تتبنى الحلول التي تتوصل اليها "دون اي تدخل" في شؤونهم الداخلية.

و بخصوص ليبيا ذكر السيد مساهل ان تحذيرات الجزائر حول نتائج التدخل العسكري لم تؤخذ بعين الاعتبار و بالتالي -يضيف الوزير- فإننا نرى اليوم "الفوضى في كل مكان".

كما اشار انطلاقا من الزيارات المتعددة التي قام بها الى مختلف مناطق هذا البلد الى ان هناك لدى الليبيين "تلك الارادة في الخروج" من الوضعية التي هم عليها و انهم "قادرون على ذلك" شريطة "تركهم يديرون بلدهم".

وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية قوله "اننا بحاجة الى هذا الاستقرار في المنطقة و انه من الضروري ان تتمكن هذه الدولة من النهوض مجددا و تعمر مرة اخرى" مضيفا ان ليبيا لا تتوفر فيما يخص مكافحة الارهاب و التنسيق في المنطقة على جيش مثلما هو الشأن بالنسبة لتونس حيث "تجري قواتنا الامنية معهم اتصالات يومية".

أما فيما يخص مالي فقد اعرب السيد مساهل "عن ارتياحه" لوجود حوار بين الماليين و بالتالي "سيعرف هذا النزاع طريقه الى الحل" مؤكدا على ضرورة "جعل الماليين يشعرون بان لديهم الحل لتسوية مشاكلهم و العيش معا".

وفيما يتعلق بالجماعات الارهابية في هذا البلد اوصى الوزير بمحاربتها.

من جانب آخر و بخصوص الوضع في سوريا فقد اعتبره "بالأكثر مأساوية" مذكرا بان هذا البلد كان "مثالا" للعيش معا (سنة و شيعة و مسيحيون...).

و تابع قوله ان "الاسلحة و القنابل ليست الحل للوضع في سوريا" مشيرا الى ان الحل "لا يمكن ان يكون الا سياسيا" من خلال ترك السوريين بكل اطيافهم يجدون الحل و "التحلي بهذه الارادة لتجاوز الوضع الراهن".

و عن سؤال حول موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربية ذكر الوزير ان هذا الموقف الذي يعد من "الثوابت" لم يتغير قيد انملة منذ ان اعتبرتها الامم المتحدة في سنة 1963 اقليما غير مستقل و بالتالي معني بتصفية الاستعمار.

كما أضاف ان جميع اللوائح الاممية تحدد طرفين للنزاع و هما المغرب وجبهة البوليساريو و اوصتهما بإجراء مفاوضات مباشرة من اجل ايجاد حل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكد في هذا السياق اننا "نساند في هذا النزاع جبهة البوليساريو لان قضية الشعب الصحراوي عادلة و نحن نعتبر ذلك مبدا مقدسا كما نساند جميع حركات التحرر".

أما فيما يتعلق بعدم مشاركة الجزائر في مجموعة ال5 الساحل التي اثارها احد الصحفيين فقد اكد وزير الشؤون الخارجية "اننا نقوم بأشياء كثيرة لبلدان تلك المنطقة" مضيفا ان الجزائر لا يمكن ان تشارك في عمليات عسكرية خارج ترابها و ذلك "عن عقيدة و ثقافة و احتراما لدستورها".

كما اشار السيد مساهل الى ان "هناك تعاون كبير بين الجزائر و بلدان الساحل في مكافحة الارهاب ونحن نقوم بتكوين العسكريين و نوفر التجهيزات و نتقاسم معهم المعلومات" موضحا ان هناك "طرق متعددة" لمكافحة الارهاب.

وخلص الوزير في الاخير الى التأكيد بان لجنة الاركان العملياتية المشتركة التي تم انشاؤها في سنة 2010 و التي يقع مقرها بتمنراست (الجنوب الجزائري) "تبقى تشكل مؤسسة لتبادل المعلومات" في اطار مكافحة الارهاب في الساحل.