حادث الطائرة العسكرية : الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعزية من عدة رؤساء دول

وأعرب ملك إسبانيا، ر. فيليب، في البرقية التي بعثها لرئيس الجمهورية عن "حزنه العميق" قائلا "أود أن أعرب باسمي الشخصي و باسم الحكومة و الشعب الاسباني عن حزني العميق. و بهذه المناسبة الأليمة، أود أن أؤكد لكم دعمنا و تضامننا مع عائلات الضحايا" مضيفا أنه "يعرب مع ملكة اسبانيا عن دعمه و تضامنه مع عائلات الضحايا".
من جهته، أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن "حزنه العميق"، مؤكدا في برقيته على أن بلده "متضامن مع الشعب الجزائري الصديق و يتقاسم حزنه".
ومن جهته، كتب رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان "اثر هذا الحادث الخطير، نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدة لأشقائنا الجزائريين إن اقتضت الضرورة".
وأكد رئيس جمهورية المجري جانوس آدر أنه "تلقى ببالغ الأسى و الحزن" نبأ "الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة عدد كبير من المواطنين الجزائريين".
ومن جهته، عبر الرئيس السنغالي، ماكي سال عن "بالغ حزنه" بعد تلقيه نبأ وفاة عدد كبير من أفراد الجيش الجزائري اثر سقوط طائرة و ترحم على أرواح الضحايا.
كما عبر عن أعمق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا.
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية لرئيس الدولة عبر له فيها عن تضامنه مع عائلات الضحايا.