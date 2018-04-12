مساهل يجدد بباريس التزام الجزائر "دون تحفظ" بالمكافحة الدولية للإرهاب وللتطرف العنيف 

وأوضح السيد مساهل خلال محاضرة قدمها بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية تحت عنوان "مكافحة الارهاب والتطرف و التصدي للراديكالية: التجربة الجزائرية" أن "هذا الالتزام يتجلى على الصعيد الثنائي والإقليمي و الدولي وعلى مستوى منظمة الامم المتحدة و المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب والاتحاد الافريقي الذي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمهمة السامية لمنسق من أجل الوقاية من الراديكالية ومكافحة الارهاب في افريقيا و كذا ضمن جميع المؤسسات التي تعد الجزائر عضوا فيها".

وأضاف السيد مساهل أن هذا الالتزام يتجلى أيضا من خلال احتضان الجزائر للعديد من الندوات الدولية حول مختلف أبعاد مكافحة الارهاب" انطلاقا من روح التقاسم و التضامن" مذكرا بالندوة رفيعة المستوى حول تمويل الارهاب التي نظمت بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وقال رئيس الديبلوماسية الجزائرية، في هذا الصدد، أن "هذا الموقف يستند الى رغبة بلدي في ألا تشهد شعوبا أخرى أبدا المآسي التي عاشها شعبها بسبب التطرف العنيف و الارهاب" مضيفا أنه "انطلاقا من هذه الروح التضامنية اقترح بلدي الجزائر على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة اللائحة 72/130 التي تجعل من تاريخ 16 مايو من كل سنة " يوما دوليا للعيش معا في سلام".

وانتهز السيد مساهل هذه الفرصة ليوجه نداء الى المنظمات و الى الخواص من أجل احياء هذا اليوم و "تجسيد بذلك تمسكنا بقيم الحوار و المصالحة و العيش معا في سلام".

وخلال هذه المحاضرة التي تابعها جمهور غفير من الباحثين و الصحافيين و المسؤولين السابقين، أكد الوزير أن الجزائر التي دفعت ثمنا باهضا من الأرواح البشرية و موارد الأمة في مكافحة الارهاب "واعية كل الوعي بويلات هذه الآفة -التي لا مبرر لها- و بالتهديدات التي تحملها بالنسبة لأمن و استقرار الدول و السلم و الأمن الدوليين".

واسترسل قائلا "ولهذا فان بلدي الذي خرج منتصرا من هذا الاعتداء الذي استهدف الشعب الجزائري أجمع يحافظ على درجة عالية من اليقظة عبر ترابه وعلى مستوى حدوده الشاسعة".

وأضاف أن الجزائر و في اطار مكافحتها للإرهاب "التي خاضتها بمفردها في ظل تجاهل المجتمع الدولي طورت سياسات واستراتيجيات وبرامج في اطار مقاربة استشرافية رافع عنها بقناعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و دعا الى تطبيقها بعزيمة سمحت لها بالانتقال في ظرف عشرين سنة من بلد ممزق نتيجة العنف الى بلد آمن في العالم، حسب عملية سبر آراء قام بها معهد غالوب بواشنطن في الصائفة الماضية.

وفي هذا الشأن، استعرض السيد مساهل الى الابعاد الاساسية للمقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب والتي ترتكز على "تقديس الحياة الانسانية كل الحياة الانسانية وعلى المصالحة و احترام و تثمين الاختلاف وتأصل الهوية الوطنية و التفتح على العالم و العصرنة و ترقية قيم و مبادئ العيش معا في سلام في ظل الاحترام الصارم من طرف الجميع للنظام الديمقراطي و الجمهوري و الدستور و قوانين الجمهورية".

ولدى التطرق الى سياستي الوفاق المدني و المصالحة الوطنية اللتين بادر بهما الرئيس بوتفليقة و زكاهما الشعب خلال استفتائي 1999 و 2005، أوضح السيد مساهل أنهما لعبتا دورا "حاسما" في عودة السلم و الاستقرار الى البلاد.