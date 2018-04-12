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وفد برلماني من جنوب افريقيا يعبر عن اعجابه بالتجربة الجزائرية في التربية والتعليم 

  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 10:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
وفد برلماني من جنوب افريقيا يعبر عن اعجابه بالتجربة الجزائرية في التربية والتعليم 

الجزائر - عبر رئيس وفد برلماني من جنوب افريقيا، جو أمبيسي، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عن اهتمامه وإعجابه بالتجربة الجزائرية في  شتى الميادين لاسيما في التربية والتعليم، حسب  ما افاد به بيان للمجلس الشعبي  الوطني .

وأوضح البيان ان  السيد جو أمبيسي عضو لجنة التربية بمجلس مقاطعة غوتانغ  الذي يقود الوفد البرلماني عبر عن إعجابه واهتمامه عقب الاستقبال الذي خص به  من طرف مقرر لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي  الوطني شعلال احمد واعتبرها "رائدة وجديرة بالمتابعة  ".

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وكان قد قدم للوفد الضيف بالمناسبة عرض عن تجربة الجزائر لاسيما في مجال  مجانية التعليم وما تم تحقيقه على كافة الاصعدة المتعلقة سواء بالبيداغوجيا او  الاجهزة التي وفرتها الدولة لمرافقة العملية التعليمية .

كما استمع الوفد الجنوب افريقي خلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات من وزارة  التربية الوطنية الى لمحة عن علاقة البرلمانيين  بالجهاز التنفيذي وكيفية  ممارسة سلطتهم الرقابية على ادائه، يضيف البيان.

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وفد برلماني من جنوب افريقيا يعبر عن اعجابه بالتجربة الجزائرية في التربية والتعليم 
  أدرج يـوم : الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 10:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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