وفد برلماني من جنوب افريقيا يعبر عن اعجابه بالتجربة الجزائرية في التربية والتعليم 

وأوضح البيان ان السيد جو أمبيسي عضو لجنة التربية بمجلس مقاطعة غوتانغ الذي يقود الوفد البرلماني عبر عن إعجابه واهتمامه عقب الاستقبال الذي خص به من طرف مقرر لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني شعلال احمد واعتبرها "رائدة وجديرة بالمتابعة ".
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- جنوب إفريقيا"
وكان قد قدم للوفد الضيف بالمناسبة عرض عن تجربة الجزائر لاسيما في مجال مجانية التعليم وما تم تحقيقه على كافة الاصعدة المتعلقة سواء بالبيداغوجيا او الاجهزة التي وفرتها الدولة لمرافقة العملية التعليمية .
كما استمع الوفد الجنوب افريقي خلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات من وزارة التربية الوطنية الى لمحة عن علاقة البرلمانيين بالجهاز التنفيذي وكيفية ممارسة سلطتهم الرقابية على ادائه، يضيف البيان.