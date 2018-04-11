تحطم طائرة عسكرية: فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس بوتفليقة

موسكو- بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء برقية تعزية لنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر تحطم طائرة عسكرية صباح اليوم الأربعاء بالقرب من القاعدة الجوية لبوفاريك بولاية البليدة على بعد 35 كلم عن العاصمة.

وأوضح قسم الصحافة بالرئاسة الروسية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر تحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك مخلفا العديد من الضحايا أعرب فيها عن تعاطفه مع عائلات الضحايا".

وحسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في حصيلة مؤقتة فإن تحطم الطائرة العسكرية صبيحة الأربعاء ببوفاريك (البليدة) قد خلف 257 ضحية من بينهم 10 أعضاء من طاقم الطائرة.

وأوضح المصدر أن معظم شهداء هذا الحادث المأساوي هم من موظفي الجيش الوطني الشعبي وكذا أفراد عائلاتهم.

ويذكر أن الطائرة من نوع إليوشين والتي تضمن الرحلة الجوية بوفاريك-تيندوف-بشار قد تحطمت في حدود الساعة 7 وخمسين دقيقة بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك داخل حقل زراعي خالي من السكان.