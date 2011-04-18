محاكمة الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين: 4 أشخاص أمام محكمة الجنايات الابتدائية

الجزائر- أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أربعة أشخاص متابعين في قضية الاعتداء الإرهابي ضد المركب الغازي تيقنتورين بعين أمناس (ولاية إيليزي)، أمام محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المحامين المكلفين بهذا الملف.

و أوضح أحد المحامين الأستاذ نبيل والي، في تصريح لـ وأج أن "ملف القضية الإرهابية في احتجاز الرهائن سنة 2013 بتيقنتورين قد متكون من جزأين، الأول يتعلق بالمتهمين رهن الحبس المؤقت (4 سجناء)، حيث أحيل ملفهما على محكمة الجنائية للدار البيضاء (الجزائر العاصمة) و الثاني يتعلق بالمتهمين الفارين حيث لازال ملفهم قيد التحقيق".

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و أكد المحامون أنه "سيتم برمجة هذه القضية أثناء الدورات الجنائية المقبلة"، موضحين أن "الدورة الجنائية المقبلة لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة ستبرمج في شهر مايو المقبل".

و أضاف المحامون أن "الأشخاص الأربعة المعنيين بهذه الإحالة من جنسيات جزائرية و مغربية و تونسية و ليبية".

و وجهت العديد من التهم ضد هؤلاء الأشخاص الأربعة من بينها "الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة و احتجاز الرهائن و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و هدم أملاك الدولة".

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و كانت جماعة إرهابية متكونة من 32 إرهابيا من جنسيات مختلفة (جزائرية وتونسية و مصرية و مالية و نيجيرية و كندية و موريتانية) قد اعتدت على مركب غازي بتيقنتورين مخلفة 37 ضحية من بينهم عمال بالموقع نتيجة احتجاز الرهائن.

و كان المركب الغازي لتيقنتورين يوظف حينها 790 شخصا من بينهم 134 من 26 جنسية.

و مكن تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 29 إرهابيا من أفراد الجماعة التي قامت بالاعتداء على هذا المركب الغازي و ألقت القبض على ثلاثة (3) آخرين.