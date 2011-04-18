تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة 

وأوضح ذات المصدر أن أغلب شهداء هذا الحادث الأليم الذي وقع في حدود الساعة السابعة و50 دقيقة، من الأفراد العسكريين وأفراد عائلاتهم.
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وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح قد "قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث".
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