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تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 16:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة 
صورة وأج

الجزائر - بلغت حصيلة تحطم طائرة النقل العسكرية، صباح اليوم الأربعاء، ببوفاريك (ولاية البليدة)، 257 راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة، حسب مصدر من وزارة الدفاع الوطني.   

وأوضح ذات المصدر أن أغلب شهداء هذا الحادث الأليم الذي وقع  في حدود الساعة السابعة و50 دقيقة، من الأفراد العسكريين وأفراد عائلاتهم.

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 وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح  قد "قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل فورا إلى  مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث".

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تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 16:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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