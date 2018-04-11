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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: "فاجعة مؤلمة" للجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 15:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: &quot;فاجعة مؤلمة&quot; للجزائر

الجزائر- اعتبر رئيس مجلس الأمة ،السيد عبد القادر بن صالح، يوم الأربعاء بالجزائر، حادثة سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك بولاية البليدة ب"الفاجعة المؤلمة" التي رزئت بها الجزائر.

و أعرب رئيس مجلس الأمة في برقية وجهها لرئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني ،القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد العزيز بوتفليقة "عن عزائه ومواساته" إثر هذه  "الفاجعة المؤلمة" التي رزئت بها الجزائر "واستشهاد أبناء لنا من بواسل الجيش الوطني الشعبي المغوار، وهم وإن ارتقت أرواحهم الزكية إلى المولى عز وجلي شهداءَ مدثَّرين بعزة الانتماء لجيشنا الشعبي الوطني الأبي، فإن فقدهم يُدمي أفئدتنا، ويؤلم مشاعرنا لما يُكنُّه شعبنا الكريم من إجلال مستحق لهذه المؤسسة الوطنية الدستورية الحافل تاريخها بالمجد والعلا".

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و أضاف رئيس مجلس الأمة في برقيته  "إن مصابنا الجلل هذا - فخامة الرئيس - ليزيد ونحن نتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء ولزملائهم الضباط والجنود من إكبارنا وتقديرنا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش الوطني الشعبي تحت قيادتكم السديدة، من أجل حماية الجزائر، وصون لحمتها الوطنية، والتمكين لدعائم الاستقرار في ربوعها ...".

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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: "فاجعة مؤلمة" للجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 15:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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