و تحادث رئيس الجمهورية أيضا مع السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الذي قدم له تعازيه إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية ببوفاريك.
حادث تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى تعازي نظيره التونسي
أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 15:40 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر-أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي باجي قايد السبسي الذي قدم له تعازيه و تعازي الشعب و الحكومة التونسيين اثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية، صبيحة الأربعاء ببوفاريك (البليدة)، مغتنما هذه الفرصة لتجديد "تضامن تونس الدائم مع الجزائر".
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