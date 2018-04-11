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حادث تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى تعازي نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر-أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي باجي قايد السبسي الذي قدم له تعازيه و تعازي الشعب و الحكومة التونسيين اثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية، صبيحة الأربعاء ببوفاريك (البليدة)، مغتنما هذه الفرصة لتجديد "تضامن تونس الدائم مع الجزائر".

و تحادث رئيس الجمهورية أيضا مع السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الذي قدم له تعازيه إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية ببوفاريك.

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حادث تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى تعازي نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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