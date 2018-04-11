اقبال كبير للمقبلين على اجتياز البكالوريا على الأبواب المفتوحة على الجامعة 

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء بالمكتبة الوطنية للحامة (الجزائر العاصمة) الأبواب المفتوحة على الجامعة، ميزها اقبال كبير للمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا للتعرف على طريقة التسجيل بالجامعة و التخصصات العلمية المتاحة.

و في تصريح للصحافة أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أن هذه الأبواب المفتوحة موجهة للطلبة المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، و تهدف الوزارة من خلالها الى "اعطاء هؤلاء التلاميذ كل المعلومات المتعلقة بالتسجيل في الجامعات من خلال اعلامهم بالتخصصات المتاحة و طريقة التسجيل و كل المعلومات المتعلقة بالخدمات الجامعية للتسجيل في المنحة و الإيواء و النقل و هذا لمدة يومين".

وأضاف الوزير انه بعد الإعلان على نتائج البكالوريا سيتم ايضا تنظيم أسبوع الجامعة على مستوى كل الجامعات لمرافقة التلاميذ في عمليات التسجيل و اعطائهم معلومات اضافية.

و في هذا الإطار عبر عدد من الطلبة المقبلين على اجتياز البكالوريا عن ارتياحهم لتنظيم هذه الأبواب المفتوحة مؤكدين انها ستسمح لهم بالتعرف على التخصصات التي تتناسب مع مستواهم التعليمي وشروط الإلتحاق بهذه التخصصات.

وأوضح مدير التكوين والتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، في تصريح لواج أن نفس التخصصات التي كانت متاحة السنة الماضية موجودة هذه السنة يمشيرا الى ان جديد هذه السنة هو اعطاء فرصة ثانية لاختيار الإختصاص المرغوب فيه ي بالإعتماد على معدلات معروفة ياضافة الى ادخال ترتيبات رقمية فيما يخص المنحة و الإيواء و النقل .

و في تعليقه عن اهتمام الطلبة بكل ما هو تقني و علمي اعتبر ان هذا الأمر "ايجابي" و يستجيب لاولويات الدولة الجزائرية المتمثلة في ترقية قطاعات الصناعة بانواعها و الطاقة و الطاقات المتجددة اضافة الى الرقمنة و السياحة ي مشيرا الى ان "الجامعة لا بد ان تتماشى مع متطلبات العصر".

من جانبه افاد مدير الدراسات و التنمية بالديوان الوطني للخدمات الجامعية عبد السلام خالدي أن الخدمات الجامعية ستكون مرقمنة بعد نجاح تجربة السنة الماضية و التي مست الإيواء حيث ستتواصل رقمنة الخدمات من خلال اتاحة طلبات المنحة وخدمة النقل الجامعي عبر النت.