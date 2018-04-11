سقوط طائرة عسكرية بالبليدة: إخماد حريق الطائرة الملتهبة بعد قرابة الساعتين 

البليدة - تمكنت مصالح الحماية المدنية مدعمة بمختلف عتاد قوات الجيش الوطني الشعبي في حدود الساعة العاشرة و عشر دقائق من صبيحة اليوم الأربعاء من إخماد نيران الطائرة العسكرية الملتهبة التي سقطت اليوم مباشرة بعد إقلاعها من القاعدة العسكرية لبوفاريك (ولاية البليدة)، حسبما أكدته مصالح الحماية المدينة.

وأوضح لواج الملازم عادل زغايمي المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أنه "تم إخماد في حدود الساعة العاشرة و عشر دقائق ألسنة النيران المتصاعدة من الطائرة المحطمة صباح اليوم و ذلك بعد ساعتين من الزمن حيث صعبت الرياح التي تهب على الولاية من عملية الإخماد".

و أضاف المصدر أنه و بالإضافة إلى العتاد الهام لقوات الجيش الوطني الشعبي المتواجد بعين المكان تم تسخير ستين سيارة إسعاف و ثلاثين شاحنة إطفاء و 350 عون مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة و كذا الجزائر العاصمة و الوحدة الوطنية للتدخل و التدريب للدار البيضاء لإخماد النيران و البحث عن ضحايا.

كما شرعت مصالح الحماية المدنية في التدخل السريع من خلال تنصيب خيم كمراكز طبية متنقلة و ذلك بمحيط الحادث حسبما أوضحه المصدر.

من جهة أخرى تم غلق الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين مدينة واد العلايق وبوفاريك بغية تسهيل تدخل سيارات الإسعاف حسبما كشفت عنه المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الملازم الأول أمال مزهود.

و أوضحت الملازم الأول مزهود لوأج أن مصالح الدرك الوطني عمدت فور وقوع هذا الحادث إلى غلق الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين واد العلايق و بوفاريك أمام حركة المرور لتسهيل تدخل سيارات الإسعاف التي تتوافد على موقع الحادث.

و أضافت ذات المتحدثة أن الطريق السريع شرق-غرب في شطره الرابط بين البليدة و الجزائر العاصمة و كذا جميع المحاور المؤدية إليه تشهد حركة سير "شبه عادية" على إثر تدخل عناصر الدرك الوطني لفك أزمة المرور التي شهدتها هذه الطريق فور وقوع الحادث.

يذكر أن الطائرة العسكرية التي سقطت مباشرة بعد إقلاعها و تجاوزها لجدار القاعدة الجوية لبوفاريك كانت متجهة إلى مدينة تندوف مرورا ببشار.