مجلس الأمة يستأنف أشغاله غدا الخميس بجلسة يخصصها للأسئلة الشفوية    

و ستخص الأسئلة الشفوية، حسب ما أوضحه ذات البيان، قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى قطاع الشباب والرياضة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -
الجزائر - يعقد مجلـس الأمـة غدا الخميس جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من المجلس على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاده بيان للمجلس اليوم الأربعاء.
و ستخص الأسئلة الشفوية، حسب ما أوضحه ذات البيان، قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى قطاع الشباب والرياضة.