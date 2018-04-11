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مجلس الأمة يستأنف أشغاله غدا الخميس بجلسة يخصصها للأسئلة الشفوية    

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات

الجزائر -  يعقد مجلـس الأمـة غدا الخميس جلسة عامة تخصص  لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من المجلس على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاده بيان للمجلس اليوم الأربعاء.

و ستخص الأسئلة الشفوية، حسب ما أوضحه ذات البيان، قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى قطاع الشباب والرياضة.

 

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مجلس الأمة يستأنف أشغاله غدا الخميس بجلسة يخصصها للأسئلة الشفوية    
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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