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تحطم طائرة ببوفاريك: غلق محول واد الكرمة بجسر قسنطينة لتسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف نحو المستشفى العسكري بعين النعجة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 12:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
تحطم طائرة ببوفاريك: غلق محول واد الكرمة بجسر قسنطينة لتسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف نحو المستشفى العسكري بعين النعجة

الجزائر - قامت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم الاربعاء بتحويل حركة المرور من المدخل الجنوبي للعاصمة و تحديدا من محول واد الكرمة (جسر قسنطينة) باتجاه محول الدار البيضاء بغرض فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف القادمة من البليدة و التي تنقل ضحايا سقوط طائرة ببوفاريك (البليدة) باتجاه المستشفى العسكري بعين النعجة بالجزائر العاصمة، حسبما لاحظته صحفية وأج.

و كانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت في صباح اليوم سقوط طائرة نقل عسكرية بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك بولاية البليدة داخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك-بشار-تندوف".

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وأوضح بيان الوزارة أن نائب وزير الدفاع  الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح تنقل إلى مكان تحطم الطائرة للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.

والى حد الساعة لم يتم الإعلان عن أية حصيلة لضحايا الحادث .

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تحطم طائرة ببوفاريك: غلق محول واد الكرمة بجسر قسنطينة لتسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف نحو المستشفى العسكري بعين النعجة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 12:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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