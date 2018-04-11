تحطم طائرة ببوفاريك: غلق محول واد الكرمة بجسر قسنطينة لتسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف نحو المستشفى العسكري بعين النعجة

و كانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت في صباح اليوم سقوط طائرة نقل عسكرية بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك بولاية البليدة داخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك-بشار-تندوف".
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وأوضح بيان الوزارة أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح تنقل إلى مكان تحطم الطائرة للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.
والى حد الساعة لم يتم الإعلان عن أية حصيلة لضحايا الحادث .