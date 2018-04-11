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حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك: الحكومة تعرب عن "حزنها العميق"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 11:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك: الحكومة تعرب عن &quot;حزنها العميق&quot;

الجزائر -  تلقى أعضاء الحكومة ببالغ الأسى و "حزن عميق"  نبأ حادث تحطم طائرة إليوشن تابعة للقوات الجوية ببوفاريك كانت تقل على متنها  عدة عناصر للجيش الوطني الشعبي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و التزمت الحكومة، التي عقدت اجتماعا اليوم، بدقيقة صمت على أرواح الشهداء ضحايا هذه المأساة.

"في هذه المحنة الأليمة، يتقدم أعضاء الحكومة بخالص تعازيهم لعائلات الشهداء ضحايا هذه المأساة"، يضيف البيان.

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"كما يتقاسمون تعازيهم وعبارات التضامن مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومجمل مستخدميه"، حسب البيان.

 "تحطمت طائرة نقل عسكرية صباح اليوم 11 أفريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك داخل حقل زراعي خال من السكاني أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار"، حسبما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وعليه، "قطع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية و تنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث". 

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حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك: الحكومة تعرب عن "حزنها العميق"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 11:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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