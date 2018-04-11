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ليس لدينا بديل آخر عن الحوار" (مساهل) 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر  مساهل، يوم الثلاثاء بباريس أنه "ليس لدينا بديل آخر عن الحوار" لمحاربة  الإرهاب، مشيرا إلى أن الانتصار العسكري "ليس غاية في حد ذاته".

و أوضح السيد مساهل أثناء المناقشات في اليونسكو عقب كلمة ألقاها حول اليوم  العالمي للعيش معا في سلام حيث عرض خلالها التجربة الجزائرية في مكافحة  الإرهاب و محاربة التطرف، أنه "ليس لدينا بديل آخر عن الحوار. الانتصار  العسكري ليس غاية في حد ذاته و لكن يجب كسب القلوب".

وأشار الوزير إلى أنه "أثناء المأساة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية  السوداء، فقدنا حوالي 200.000 من أبنائنا و لكننا نجحنا"، مضيفا أنه "توجد  دائما حياة بعد الإرهاب و نعيشها اليوم في سلام".

وصرح السيد مساهل أمام العديد من ممثلي البلدان أن الجزائر بلد "توافق و  تقارب وجهات النظر"، مذكرا بدور سان أوغستين، رجل السلام الذي ميز الكنيسة و  دور الأمير عبد القادر في حماية المسيحيين بسوريا.

من جهة أخرى، أبرز السيد مساهل في إطار سياسة مكافحة الإرهاب و محاربة  التطرف، الجهود المعتبرة المبذولة تجاه المدرسة، مذكرا بمقولة المفكر الكوبي  جوزي مارتي الذي قال "من يبني مدارس يربي رجالا".

وأشار  يقول " لقد شرعنا بداية من المساجد لأجل اخراج الايديولوجية   السياسية من هذه الأماكن وتكوين الائمة في اطار اسلام  معتدل لأجل  العيش معا  و حماية  الوحدة  الوطنية" مبرزا أن الديمقراطية  في الجزائر  " ليست تألقا بل  خيارا استراتيجيا من أجل محاربة خطاب الاقصاء و التطرف".

وأبى السيد مساهل  الا أن يجذب انتباه المشاركين الى الدور "الحاسم"  الذي  لعبته  المرأة الجزائرية  في مكافحة الارهاب مشيرا الى أن عائلات ضحايا هذه  الأفة و كذا عائلات الارهابيين هي التي طالبت  بالمصالحة الوطنية. 

وأضاف أنه " ينبغي أن تكون الدولة عادلة تجاه مختلف ضحايا  الارهاب" موضحا  أنه من أجل الابقاء على العيش معا  يجب التوفر على مرجعيات  تاريخية و مراجع  مرتبطة  بالهوية. 

وأبرز العديد من  المتدخلين الرصيد الجزائري المكتسب  في مجال مكافحة  الارهاب و الراديكالية و الذي بينت الجزائر من خلاله " نجاعته" لأجل مصالحة  أمة. 

وفي تعبيرهم عن  تضامنهم مع  الجزائر و دعمهم لها أوصى البعض من المشاركين  باستخلاص دروس التسامح و الحوار من خلال  التجربة الجزائرية.

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ليس لدينا بديل آخر عن الحوار" (مساهل) 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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