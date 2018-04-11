ليس لدينا بديل آخر عن الحوار" (مساهل) 

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء بباريس أنه "ليس لدينا بديل آخر عن الحوار" لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الانتصار العسكري "ليس غاية في حد ذاته".

و أوضح السيد مساهل أثناء المناقشات في اليونسكو عقب كلمة ألقاها حول اليوم العالمي للعيش معا في سلام حيث عرض خلالها التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و محاربة التطرف، أنه "ليس لدينا بديل آخر عن الحوار. الانتصار العسكري ليس غاية في حد ذاته و لكن يجب كسب القلوب".

وأشار الوزير إلى أنه "أثناء المأساة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، فقدنا حوالي 200.000 من أبنائنا و لكننا نجحنا"، مضيفا أنه "توجد دائما حياة بعد الإرهاب و نعيشها اليوم في سلام".

وصرح السيد مساهل أمام العديد من ممثلي البلدان أن الجزائر بلد "توافق و تقارب وجهات النظر"، مذكرا بدور سان أوغستين، رجل السلام الذي ميز الكنيسة و دور الأمير عبد القادر في حماية المسيحيين بسوريا.

من جهة أخرى، أبرز السيد مساهل في إطار سياسة مكافحة الإرهاب و محاربة التطرف، الجهود المعتبرة المبذولة تجاه المدرسة، مذكرا بمقولة المفكر الكوبي جوزي مارتي الذي قال "من يبني مدارس يربي رجالا".

وأشار يقول " لقد شرعنا بداية من المساجد لأجل اخراج الايديولوجية السياسية من هذه الأماكن وتكوين الائمة في اطار اسلام معتدل لأجل العيش معا و حماية الوحدة الوطنية" مبرزا أن الديمقراطية في الجزائر " ليست تألقا بل خيارا استراتيجيا من أجل محاربة خطاب الاقصاء و التطرف".

وأبى السيد مساهل الا أن يجذب انتباه المشاركين الى الدور "الحاسم" الذي لعبته المرأة الجزائرية في مكافحة الارهاب مشيرا الى أن عائلات ضحايا هذه الأفة و كذا عائلات الارهابيين هي التي طالبت بالمصالحة الوطنية.

وأضاف أنه " ينبغي أن تكون الدولة عادلة تجاه مختلف ضحايا الارهاب" موضحا أنه من أجل الابقاء على العيش معا يجب التوفر على مرجعيات تاريخية و مراجع مرتبطة بالهوية.

وأبرز العديد من المتدخلين الرصيد الجزائري المكتسب في مجال مكافحة الارهاب و الراديكالية و الذي بينت الجزائر من خلاله " نجاعته" لأجل مصالحة أمة.

وفي تعبيرهم عن تضامنهم مع الجزائر و دعمهم لها أوصى البعض من المشاركين باستخلاص دروس التسامح و الحوار من خلال التجربة الجزائرية.