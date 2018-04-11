اليوم العالمي للعيش معا بسلام: مساهل يوجه دعوة من اجل ديناميكية للسلام والتسامح  

باريس - وجه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء بباريس دعوة من اجل جعل اليوم العالمي للعيش معا بسلام الذي سيتم الاحتفال به يوم 16 مايو المقبل، ديناميكية للسلام و التسامح "تشع على الكوكب باسره".

وأوضح الوزير امام الدورة 204 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في مداخلة حول اليوم العالمي للعيش معا بسلام ان "الجزائر على ثقة بان اليونيسكو ستضطلع بالمهمة الجديدة التي اوكلت لها و انها لن تدخر اي جهد لجعل هذا اليوم الذي خصصت له الحكومة الجزائرية برنامجا مكثفا من النشاطات بمشاركة جميع القطاعات المعنية، ديناميكية من اجل السلام و التسامح تشع على الكوكب باسره".

للتذكير، أن هذا اليوم كرسته اللائحة رقم 72/130 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر والذي يتم إحياؤه في يوم 16 مايو من كل سنة.

كما ذكر أن اللائحة 72/130 التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 8 ديسمبر الأخير قد أعلنت يوم 16مايو من كل سنة "يوما عالميا للعيش معا بسلام" و الذي "أصبح يشكل فرصة لمواصلة تجنيد الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية من اجل السلام و التسامح والتضامن و التفاهم و الاخوة".

وأوضح الوزير ان الجمعية العامة الاممية اكدت في هذه اللائحة كذلك على "فرصة التعبير عن الرغبة في العيش و العمل معا موحدين في ظل الاختلاف و التنوع من اجل بناء عالم قابل للعيش يقوم على السلام و التضامن و الانسجام داعية البلدان الأعضاء إلى العمل من اجل المصالحة بهدف المساهمة في السلام و التنمية المستدامة و تشجيع البشر على التسامح و التعاطف".

واعتبر ان اليونيسكو التي يذكر عقدها التأسيسي بان "لحروب تنشأ في عقول الإنسان و بالتالي يجب خلق فكرة الدفاع عن السلام في عقل الإنسان" و مع تحالف الحضارات للأمم المتحدة "سيعلب دورا محوريا في مجال الحوار بين الثقافات و ترقية ثقافة السلام و نبذ العنف، ستضطلع بمهمة تسهيل احياء اليوم العالمي للعيش معا بسلام بالتعاون مع هيئات أخرى".

وقد تبعت المحاضرة التي القاها وزير الشؤون الخارجية بنقاش شارك فيه ممثلون عن البلدان المشاركة الذين ابدوا ارتياحهم لهذه اللفتة التضامنية من الجزائر التي شاطرت من خلالها تجربتها في مجال "جد هام"، سيما في الظرف الدولي الحالي الذي يحتاج فيها العالم اكثر من اي وقت مضى الى ترقية قيم العيش معا و الحوار و المصالحة.

وقد جرت المحاضرة بحضور المديرة العامة لليونيسكو أودري ازولاي و رئيس المجلس التنفيذي لليونيسكو السيد لي بيونغ هيون اللذين أعربا عن شكرهما للجزائر بخصوص هذه المبادرة "الحميدة" و كذا لمحاضرة الوزير "الغنية بالعبر و الدروس".