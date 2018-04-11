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تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الفريق قايد صالح يتنقل إلى مكان الحادث 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 10:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الفريق قايد صالح يتنقل إلى مكان الحادث 

الجزائر - تنقل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح إلى مكان تحطم طائرة النقل العسكرية، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك، "للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف"، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة :"تحطمت طائرة نقل عسكرية صباح اليوم 11 أفريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خالي من السكاني أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار".

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وعليه، "قطع الفريق قايد صالح زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية وتنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث".

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، يتقدم الفريق قايد صالح ب"خالص تعازيه" لعائلات الضحايا مواسيا إياهم في محنتهم الأليمة.

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تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: الفريق قايد صالح يتنقل إلى مكان الحادث 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 10:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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