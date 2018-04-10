تسوية النزاع في الصحراء الغربية: ليس هناك بديل للتفاوض

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء بأنه ليس هناك بديل للتفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وقال السيد مساهل في حوار خص به قناة فرانس 24 الفرنسية "هناك أولا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية ونحن عشية دراسته من قبل مجلس الأمن وقد قدم الأمين العام توصيات على أساس تقرير المهمة التي أوكلها إلى الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر ومن هذا المنطلق الكل يجمع على أنه ليس هناك بديل للتفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وعلى ضرورة استئناف هذه المفاوضات".

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وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "الآن عندما تقولون أن "الجزائر تدعم (الشعب الصحراوي)"، لقد أجبنا بالقول أن الجزائر تدعم مبدأ تقرير المصير والحقوق الشرعية للشعب الصحراوي وهذا موقف ثابت".

وعن سؤال حول "مشاركة الجزائر في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو" صرح السيد مساهل قائلا "عندما كانت الجزائر في حرب من أجل استقلالها فإنها حظيت و استفادت من مساندة الأشقاء المغربيين والتونسيين ومن دعمهم الدبلوماسي واللوجيستي، بل وكان هناك حديث عن جيش الحدود بحيث كانت لدينا عناصر مسلحة في المغرب وفي تونس، ومع ذلك لم يرد أبدا القول بأنه "على المملكة المغربية أو تونس التفاوض مع فرنسا حول استقلال الجزائر".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة بغية التوصل إلى حل عادل ودائم يقبله الطرفان ويمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".