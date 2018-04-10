مكافحة الإرهاب - المصالحة الوطنية: الرئيس بوتفليقة وضع إستراتيجية شاملة

باريس- أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء بباريس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضع منذ انتخابه سنة 1999 إستراتيجية شاملة تهدف إلى الحد "نهائيا" من الإرهاب و مصالحة أمة "مجروحة".

و صرح السيد مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة "اليوم العالمي للعيش معا في سلام" أمام المشاركين في الدورة ال204 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة (يونسكو) أن "(...) رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، باشر منذ انتخابه سنة 1999، في وضع إستراتيجية شاملة تهدف في آن واحد إلى وضع حد نهائي للإرهاب و مصالحة أمة مجروحة".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على اللائحة 72/130 بمبادرة من الجزائر تقر خلالها يوم 16 مايو من كل سنة يوما عالميا للعيش معا في سلام.

اقرأ أيضا: الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

و ذكر الوزير في هذا السياق ب"خطاب الرئيس بوتفليقة التاريخي المتميز بالإنسانية و التسامح" الذي ألقاه في اليونسكو منذ ثلاثة عشر سنة أثناء ندوة حول الحوار بين الحضارات.

و قال السيد مساهل "في الوقت الذي كان أصحاب الأفكار التشاؤمية يسعون إلى اعتماد نظرية نزاع وشيك بين الحضارة الغربية و الحضارة الإسلامية و يتوقعون نهاية التاريخ، فضل رئيس الجمهورية تصور عالم يسير بخطى ثابتة نحو السعادة علما أن هذه السعادة "حلمنا جميعا تعتمد على قدرتنا على تفهم الآخر و قبوله بكل ما فيه من تنوع يمكن أن يخدم البشرية و يشكل مصدر رقي لإنسانية جمعاء".

و أوضح الوزير أن "هذه هي نظرة مجتمع متسامح و متفتح متأصل في تاريخه و في نفس الوقت متجه نحو الحداثة التي أراد الرئيس أن يجعلها حقيقة في الجزائر، هدف صعب تحقيقه و الجزائر قد بدأت للتو في الخروج من مأساة خلفت لها الكثير من الجراح".

اقرأ أيضا: الجزائر تؤكد على أهمية المقاربة الشاملة وتنسيق الجهود لمعالجة معضلة الارهاب في منطقة الساحل

و أبرز السيد مساهل أنه خلال العشرية السوداء "كان لا بد من مواجهة الإرهاب البشع دون مبالاة المجتمع الدولي، الإرهاب الذي كان هدفه الوحيد تحطيم الدولة و مؤسساتها حيث ارتكب أسوء الأعمال الهمجية ضد السكان و استهدف النساء على سبيل الأولوية و المفكرين و أعوان الدولة و هدم المنشآت و المدارس و البنايات العمومية و حتى محاصيل الفلاحين".

و قال الوزير، إن "التجربة التي عاشها وطني الجزائر و مسارها الصعب منذ المأساة التي عرفها منذ ثلاثة عقود زادت من عزيمة الجزائر التي أضحت أقوى من أي وقت مضى و متصالحة مع نفسها و عازمة على طي صفحة الماضي و الدخول في مرحلة جديدة من التاريخ ألا و هي العيش معا في سلام".

اقرأ أيضا: الجزائر "منطقة استقرار وبلد صديق وحليف" للولايات المتحدة

و تابع الوزير يقول "لقد هزم الإرهاب بفضل صمود الشعب الجزائري المجند و التفافه حول قوى الأمن بقيادة الجيش الوطني الشعبي و بعد تقديم العديد من التضحيات الجسام"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة البشعة لازالت رهيبة و يمكن لها في أي وقت أن تظهر مجددا و تستأنف عملها القتالي والتخريبي".