نائب رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية التشيك يشيد بالتجربة "الرائدة"

الجزائر- أشاد نائب رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية التشيك ايفو باريك اليوم الثلاثاء بالتجربة "الرائدة" للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب داعيا العالم أجمع إلى الاستلهام منها، حسب ما أورده بيان لمجلس الأمة.

ونوه نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي لدى استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمقر المجلس ب"النجاحات التي حققتها الجزائر في جميع المجالات خاصة بالنسبة للوضع الأمني بفضل انتهاج سياسة المصالحة الوطنية" مشيرا إلى أن الجزائر "تمتلك تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب يمكن للعالم أجمع أن يستلهم منها".

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بدوره قدم السيد بن صالح عرضا حول "الإصلاحات الجذرية التي عرفتها الجزائر في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وعلى رأسها سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي سمحت بعودة الأمن والاستقرار ما نأى بالجزائر عن تداعيات ما يسمى بالربيع العربي".

وقد شكل هذا اللقاء الذي حضره سفير جمهورية التشيك بالجزائر "فرصة لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى جودة العلاقات السياسية والتاريخية وفي إطار الإصلاحات العميقة التي عرفها البلدان في العقدين الأخيرين".

وعلى صعيد التعاون الثنائي أكد الطرفان "حرصهما على تسخير الجهود البرلمانية لمرافقة حكومتي البلدين من أجل تنويع التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي خاصة في مجالات الفلاحة الدفاع التربية التعليم والثقافة".

وفي الأخير اتفق الطرفان على "تطوير العلاقات بين برلماني البلدين عن طريق تبادل الوفود والزيارات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية".

نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي يبدي استعداد بلاده لترقية علاقاتها مع الجزائر

كما أبدى نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي إيفو باريك، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال استقباله من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة استعداد بلاده لترقية علاقاتها مع الجزائر التي تربطه بها "علاقات جيدة جدا"، حسب ما أفاد به بيان المجلس.

وخلال لقائه بالسيد بوحجة، أكّد السيد باريك، الذي يقود الوفد البرلماني التشيكي، أن الجزائر والتشيك تربطهما "علاقة تاريخية وصداقة جيّدة جداً"، مبديا استعداد بلاده "لترقية هذه العلاقات إلى أعلى مستوى".

وأثنى في نفس السياق على "جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودورها الذي تلعبه إقليميا ودولياً لاسيما في حل النزاعات بالطرق السلمية".

ومن جانبه، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى العمل على تعزيز علاقات التعاون أسوة بما كانت عليه قبل، مؤكدا على ضرورة توسيعها لتشمل مزيدا من المجالات كالسياحة والفلاحة خاصة وأن الجزائر، التي ضمنت استقرارها تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عازمة حاليا على تنويع موارد اقتصادها خارج قطاع المحروقات.

كما أبرز السيد بوحجة بالمناسبة ما حققته الإصلاحات السياسية في الجزائر، لاسيما على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية و تطوير المنظومة القانونية في المجالات الاقتصادية وحتى السياسية لتواكب مختلف التحولات.

وبعد أن أكد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب الرؤى بين الشعوب والبلدان، أعلن السيد بوحجة عن قرب تنصيب لجنة الصداقة الجزائر التشيك.

وللإشارة، حضر اللقاء، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد أبى اسماعيل و رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، بالإضافة إلى سفيري البلدين.