القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 12:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
تدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة

الجزائر -  دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الإثنين  مخبأين (02) للإرهابيين بالبويرة يحويان قنبلة تقليدية الصنع و ذخيرة، حسب ما  أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت  ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أبريل 2018 بالبويرة/ن.ع.1، مخبأين  (02) للإرهابيين يحويان قنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ولوحة (01) للطاقة الشمسية،  بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية وألبسة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان، " ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، أربع (04) مركبات رباعية الدفع و2,7  طن من المواد الغذائية و1660 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب".

إقرأ أيضا: إلقاء القبض على إرهابي وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة بولاية البويرة

كما تم حجز 8,9 طن من مادة الشاي الموجه للتهريب بورقلة/ن.ع.4  و1560 وحدة من  مختلف المشروبات بوهران/ن.ع.2.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سيدي بلعباس وتلمسان وتمنراست، يضيف نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
تدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 12:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.10

البليدة :انتشال جثتي طفلين من قناة سد المستقبل

18.04.10

جامعة الجزائر2: مؤتمر دولي للتعريف بتخصص علم نفس الصحة الجديد بالجزائر 

18.04.10

التزود بالماء الشروب: الجزائر في وضعية مريحة

18.04.10

ضرورة خلق آليات جديدة للمقاومة السلمية تتماشى والتطورات التي تشهدها القضية  الصحراوية…

18.04.10

تدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة

18.04.10

انطلاق أشغال الدورة ال37 لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي  للبريد

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يتأسف لتصريحات السفير الفرنسي حول منح  التأشيرات 

18.04.09

ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز…

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية