تدمير مخبأين للإرهابيين بالبويرة

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الإثنين مخبأين (02) للإرهابيين بالبويرة يحويان قنبلة تقليدية الصنع و ذخيرة، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 أبريل 2018 بالبويرة/ن.ع.1، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان قنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ولوحة (01) للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية وألبسة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، يضيف البيان، " ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، أربع (04) مركبات رباعية الدفع و2,7 طن من المواد الغذائية و1660 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب".

كما تم حجز 8,9 طن من مادة الشاي الموجه للتهريب بورقلة/ن.ع.4 و1560 وحدة من مختلف المشروبات بوهران/ن.ع.2.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سيدي بلعباس وتلمسان وتمنراست، يضيف نفس المصدر.