أويحيى يستقبل الأمين العام للاتحاد الافريقي للبريد

الجزائر - استقبل الوزير الأول أحمد اويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد يونس جبرين الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر في اطار انعقاد الدورة 37 العادية لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد، حسبما أكده بيان لمصالح الوزير الأول.

وجرى اللقاء بحضور وزيرة البريد و المواصلات و التكنولوجيات و الرقمي هدى ايمان فرعون، يضيف البيان.

وتحتضن الجزائر من 7 إلى 12 أبريل، الدورة العادية ال37 لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد، بناء على مذكرة تفاهم موقع عليها في 18 يناير الفارط من قبل السيدة فرعون و الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد.

ومن المزمع أن يصادق هذا المجلس الذي ينعقد لأول مرة بالجزائر، على تقرير الدورة ال36 التي انعقدت من 8 إلى 10 مايو 2017 بنيروبي بكينيا.

كما يرتقب أن يوافق على تقارير وتوصيات اللجان الإدارية والتقنية وتحديد موضوع اليوم الافريقي للبريد لسنة 2019.

وعلى هامش اجتماع المجلس، سينعقد يوم الاربعاء منتدى هيئات الضبط البريدي الذي ستخصص أشغاله لموضوع ضبط الخدمات المالية البريدية.

وسيسمح هذا المنتدى بتقاسم الخبرات والممارسات ذات الصلة بالنظم القانونية والمالية لسلطات الضبط فضلا عن تنسيق سياسات الضبط بإفريقيا في مجال البريد.

ويعد الاتحاد الإفريقي للبريد هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي مكلفة بتنسيق نشاطات تطوير الخدمات البريدية في إفريقيا.