أبواب مفتوحة على الجامعة يومي 11 و 12 أبريل لفائدة المقبلين على البكالوريا

الجزائر - تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي 11 و 12 أبريل الجاري أبوابا مفتوحة على الجامعة لفائدة الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد مدير التكوين والتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي، في تصريح لوأج، أن الوزارة ستنظم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس أبوابا مفتوحة لفائدة المقبلين على البكالوريا وذلك بغرض "تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بنظام التوجيه والتخصصات العلمية المتاحة وكيفيات التسجيل ومحتوى التكوين وكل ما يتعلق بآليات الالتحاق بالجامعة".

وأضاف أنه تم هذه السنة الإبقاء على أربعة اختيارات مع إدخال "تحسينات" لفائدة الناجحين في البكالوريا بطريقة تسمح لكل طالب التوجه إلى الاختصاص المرغوب فيه من خلال إعطائه فرصة أولى وثانية للاختيار مع الأخذ بعين الاعتبار المعدل المحصل عليه في البكالوريا إلى جانب تسهيلات في المرحلة الرابعة من التسجيلات تخص تغيير الإقامة.

وستنظم الأبواب المفتوحة بالمدن الجامعية ودور الثقافة على مستوى كل ولاية، فيما تم اختيار المكتبة الوطنية بالحامة لاحتضان هذه التظاهرة بالنسبة للجزائر العاصمة.