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مساهل يتحادث مع نظيره الفرنسي جون ايف لو دريان  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 09:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
مساهل يتحادث مع نظيره الفرنسي جون ايف لو دريان  

باريس - تحادث وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،  اليوم الاثنين بباريس مع وزير أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسي، جون ايف لو  دريان. 

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الدبلوماسية الجزائرية  إلى باريس. 

وتمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها و تنويعها حيث أعرب  الوزيران في هذا السياق عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة و التعاون  الجزائرية-الفرنسية. 

 كما جدد الوزيران رغبتهما المشتركة في تطوير هذه الشراكة المتميزة أكثر  فأكثر لصالح البلدين، لا سيما في سياق الديناميكية التي عرفتها هذه الشراكة  بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون إلى  الجزائر في 6 ديسمبر 2017 و انعقاد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة  الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى في 7 ديسمبر 2017 بباريس . 

وتطرق الوزيران ايضا إلى التحضيرات للدورة ال5  للجنة الاقتصادية المختلطة  الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) التي ستعقد بباريس في 9 يوليو 2018. 

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لبحث الوضع بالمنطقة، لا سيما الأزمة في مالي و  بمنطقة الساحل و كذا بليبيا حيث تبادلا تحليلاتهما حول موضوع مكافحة الارهاب و  تمويله. 

يذكر أن الجزائر العاصمة تحتضن حاليا اجتماعا رفيع المستوى يضم خبراء من  البلدان الأعضاء بالاتحاد الافريقي و شركاء دوليين حول هذا الموضوع المهم. 

وتطرق الطرفان خلال اللقاء ايضا إلى موضوع الصحراء الغربية. 

واتفق الوزيران بخصوص مجمل هذه القضايا على مواصلة التشاور بين البلدين. 

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مساهل يتحادث مع نظيره الفرنسي جون ايف لو دريان  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 نيسان/أبريل 2018 09:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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