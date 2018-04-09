الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يتأسف لتصريحات السفير الفرنسي حول منح  التأشيرات 

الجزائر - أعرب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن أسفه للتصريحات التي ادلى بها سفير فرنسا بالجزائر كزافيي درينكور حول موضوع منح التأشيرات، بمناسبة تدشين المركز الجديد لإيداع طلبات التأشيرات بالجزائر.

وأكد السيد بن علي الشريف في تصريح لوأج "ان السفير قد ابدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات ميلا لإبداء ملاحظات علنية امام الصحافة في غير محلها و غير ملائمة و غير مقبولة".

كما أشار إلى أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما اولئك الذين يتكفلون بها يوميا التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية و تجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها و بتصريحات تتناقص مع الارادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين الذين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من اجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة و التعاون بين البلدين في جو من الهدوء و بعيدا عن أي صخب إعلامي".