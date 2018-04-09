ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز الخدمة غدا الثلاثاء  

الجزائر - ينطلق الاستغلال التجاري للتوسعيتين الجديدتين لمترو الجزائر الأولى من محطة تافورة /البريد المركزي نحو ساحة الشهداء والثانية من حي البدر باتجاه عين النعجة بداية من يوم غد الثلاثاء 10ابريل، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان لمؤسسة مترو الجزائر .

وحسب ذات المصدر فان أوقات الاستغلال حددت من الساعة السادسة صباحا الى غاية التاسعة مساء.

للتذكير ،قد أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مراسم تدشين هاتين التوسعتين خلال زيارة قام بها اليوم الاثنين بالعاصمة.

يذكر أن اشغال ميترو الجزائر كانت قد انطلقت خلال ثمانينيات القرن الماضي ونظرا لنقص الموارد المالية تم تعليقها لعدة سنوات قبل بعثها من جديد في اطار مخطط دعم الانعاش الاقتصادي 2000-2005 والمخطط التكميلي لدعم النمو 2005-2009 اللذين بادر بهما الرئيس بوتفليقة.

وبعد هاتين التوسعتين الجديدتين ستصبح خطوط ميترو الجزائر تمتد على طول 18 كم وتضم 16 محطة انطلاقا من ساحة الشهداء إلى غاية الحراش و عين النعجة.

كما أن هناك توسيعات أخرى قيد الانجاز أو ستنطلق قريبا من شأنها أن تسمح في 2020 ببلوغ طول شبكة خطوط الميترو 40 كم، حيث ستصل الى الدار البيضاء (الضاحية الشرقية الجزائر العاصمة) و درارية (أعالي غرب العاصمة).

وتقدر تكلفة إنجاز هذا المشروع ب90 مليار دينار دون احتساب أشغال التوسعة التي تم الانطلاق في جزء هام منها حيث من المرتقب أن ترتفع التكلفة النهائية للمشروع إلى139 مليار دينار.

وسيسمح دخول حيز الخدمة لخطي البريد المركزي-ساحة الشهداء (7ر1 كم) و حي البدر-عين النعجة (6ر3 كم) بفتح خمس محطات جديدة وهي علي بومنجل و ساحة الشهداء بالنسبة للخط الاول ومحطة الورشات و عين النعجة 1 و عين النعجة 2 على الخط الثاني.

وستضاف هذه الخطوط الى الخطوط الثلاثة الموجودة حاليا وهي البريد المركزي-المعدومين والمعدومين-حي البدر و حي البدر-الحراش.

==نحو رفع قدرات النقل عبر الميترو إلى 300.000 مسافر يوميا==

وحسب التصريحات الأخيرة لوزير الاشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان فإن عدد مستخدمي ميترو الجزائر من شأنه أن يرتفع الى 300.000 مسافر يوميا مع استلام التوسيعات الجديدة.

وبأمر من رئيس الجمهورية تم رصد التمويلات الضرورية لإنجاز توسيعات خطوط ميترو الجزائر التي ستصل الى مطار هواري بومدين الدولي وبراقي و باب الوادي.

وستسهل توسعة خطوط الميترو تنقل المواطنين أكثر و سيخفف من الازدحام المروري على مستوى العديد من بلديات العاصمة لاسيما البلديات ذات الكثافة السكانية العالية.

وبعد استكمال أشغال انجاز خط الحراش-مطار الجزائر الدولي و عين النعجة- براقي و ساحة الشهداء- باب الواد- شوفالي التي يشرف عليها المجمع العمومي "كوسيدار" من المقرر ان يصل طول شبكة خطوط ميترو الجزائر الى 54 كلم وتشمل 55 محطة في آفاق سنة 2030 .