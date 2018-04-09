القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 57 مرات
أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

الجزائر- استقبل الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيد إيريك سولهايم، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى. 

وجرى الاستقبال بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي. 

كان المسؤول الأممي قد استقبل قبل ذلك من طرف وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل الذي تطرق معه إلى وضعية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة  للبيئة والجهود التي تبذلها الجزائر في إطار تطبيق اتفاقيات البيئة المتعددة الأطراف التي انضمت إليها، وتطبيق أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة. 

وتم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على ترقية التعاون وتعزيزه بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سيما من خلال دعم ترقية التكنولوجيات الخضراء والابتكارية وإدماج البعد البيئي في السياسات العامة القطاعية. 

ويذكر أن المسؤول الأممي يجري زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

كلـمات مفتـاحيــة :
أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 57 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.09

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يتأسف لتصريحات السفير الفرنسي حول منح  التأشيرات 

18.04.09

بيئة: التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز التعاون…

18.04.09

تيسمسيلت: السدود تتدعم بأكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه الإضافية في شهر مارس

18.04.09

اسبانيا: جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي تتمسك بتصفية الاستعمار في الصحراء  الغربية 

18.04.09

ديودوني "لم يحترم"  التشريع الجزائري (وزارة الثقافة) 

18.04.09

تيزي وزو : نسيب يشرف على بعث أشغال انجاز سد سيدي خليفة 

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.09

جهود الدولة ستتواصل لأجل ربط أبعد القرى

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يحظى باستقبال حار من طرف سكان العاصمة

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية