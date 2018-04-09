أويحيى يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

الجزائر- استقبل الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيد إيريك سولهايم، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وجرى الاستقبال بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.

كان المسؤول الأممي قد استقبل قبل ذلك من طرف وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل الذي تطرق معه إلى وضعية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والجهود التي تبذلها الجزائر في إطار تطبيق اتفاقيات البيئة المتعددة الأطراف التي انضمت إليها، وتطبيق أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وتم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على ترقية التعاون وتعزيزه بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سيما من خلال دعم ترقية التكنولوجيات الخضراء والابتكارية وإدماج البعد البيئي في السياسات العامة القطاعية.

ويذكر أن المسؤول الأممي يجري زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.