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الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه
صورة وأج

الجزائر- دشن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارة قادته إلى الجزائر العاصمة اليوم الاثنين، مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، ووالي العاصمة، عبد القادر زوخ.

وقد استمع رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى عرض حول أهم المراحل التاريخية وكذا أشغال الترميم التي مست هذا المعلم.

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وقد انطلقت أشغال ترميم مسجد كتشاوة عام 2014 من طرف الوكالة التركية للتنسيق والتعاون "تيكا" بالتعاون مع مؤسسات وعلماء آثار جزائريين، وذلك بموجب اتفاق موقع بين السلطات الجزائرية ونظيرتها التركية في سبتمبر 2013، سمح بالاستفادة من الخبرة التركية في مجال ترميم المعالم التاريخية وكذا تكوين الإطارات الجزائرية.

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ويعد المسجد الكائن بمدخل حي القصبة العتيق، من أشهر المعالم التاريخية التي تعود إلى العهد العثماني وأحد معالم التراث الثقافي العالمي حسب تصنيف "اليونسكو".

وقد تقرر غلقه سنة 2008 بعد الأضرار التي لحقت به جراء أشغال الحفر وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة العاصمة وضواحيها سنة 2003.

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الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة بالعاصمة بعد عملية ترميمه
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 14:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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