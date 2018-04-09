انطلاق أشغال اجتماع حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا" بالجزائر

الجزائر- انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع رفيع المستوى حول "مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا" بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية و منظمات و خبراء دوليين لدراسة المسائل الإستراتيجية التي تهم الدول و كذا وسائل و كيفيات مكافحة الإرهاب.

وأشرف على افتتاح أشغال الاجتماع -- الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع الاتحاد الإفريقي-- وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، والمدير المساعد لمركز الدراسات و الأبحاث ضد الإرهاب (الكايارت) إدريس لعلالي.

وأكد السيد مساهل في كلمة الافتتاح على أن احتضان الجزائر لهذا الاجتماع ينم على تأكيدها من جديد على "التزامها الدائم في المكافحة الشاملة للإرهاب، لا سيما التضامن مع مجمل دول القارة في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير من دول المنطقة من التهديد الإرهابي".

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وعليه أكد السيد مساهل أنه من "الضروري أن تسطر القارة إستراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله المختلفة، لا سيما من خلال إدراج تنمية اقتصادية واجتماعية وتطوير الاقتصاد وتشجيع الشفافية وتنمية الحكم الراشد".

بدوره أبرز السيد إدريس لعلالي المدير المساعد لمركز الكايارت أن اختيار موضوع الاجتماع وفترة انعقاده تعتبر "سانحة جد مواتية لأنه يأتي في الوقت الذي يجري فيه تذكيرنا يوميا بتهديد الإرهاب والتطرف العنيف على الحريات الفردية الفردية والجماعية والسلم و الأمن والاستقرار والتنمية".

وسيعكف المشاركون على مدى يومين من الأشغال، التي تشهد مشاركة ممثلين من خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي و من كندا، على بحث التحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب إضافة الى مواضيع راهنة عديدة في إفريقيا مثل تجفيف مصادر التطرف العنيف و الإرهاب و العلاقة بين المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و البشر بظاهرة الإرهاب.

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وقد اتخذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2014 من قبل قمة رؤساء دول و حكومات مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي بمصادقة قمة الاتحاد الإفريقي.

ويندرج هذا الاجتماع -- الذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة -- في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل و القضاء على مصادره من جهة و تعزيز التنسيق و التشاور بين البلدان الإفريقية حول القضايا الأمنية، على غرار مكافحة الإرهاب و القضاء على التطرف و المتاجرة بالأشخاص و المخدرات و التهريب من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار تم تنظيم عدة ندوات واجتماعات على غرار الندوة رفيعة المستوى حول الإرهاب التي نظمت مناصفة مع الاتحاد الإفريقي بوهران في ديسمبر الماضي و التي عرفت مشاركة عدة بلدان افريقية.