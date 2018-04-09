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مساهل يقوم بزيارة إلى باريس ابتداء من الاثنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر-يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من 9 إلى 11 أبريل 2018 بزيارة إلى باريس يجري خلالها محادثات مع نظيره الفرنسي جان ايف لو دريان في إطار التشاور المنتظم بين البلدين، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الأحد.

و خلال اقامته بباريسي سينشط الوزير بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (يونسكو) السيد لي بيونغ-هيون يوم 10 أبريل 2018 بمقر هذه المنظمة ندوة حول " اليوم الدولي للتعايش في سلام" استناد إلى نفس المصدر.

و قد تم تكريس هذا اليوم بموجب اللائحة 72/130 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر التي تعلن يوم 1 مايو من كل سنة " اليوم الدولي للتعايش في سلام".

و ستعرف الندوة حضور ممثلين عن الدول الأعضاء المشاركين في الدورة ال204 لهذا الجهاز المدير لمنظمة اليونسكو.

و خلال نفس اليومي سيجري الوزير محادثات مع السيدة أودري أزولايي المديرة العامة لليونسكو.

كما سينشط يوم 11 ابريل 2018 ندوة بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

و أشار نفس البيان إلى أن هذه الندوة التي تنظم تحت شعار " ضد الإرهاب و التطرفي التصدي للتطرف: التجربة الجزائرية" ستكون متبوعة  بنقاش من تنشيط رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية السيد تييري دو مونتبريال حيث سيتطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع المشاركين من مختلف بقاع العالم إلى المقاربة الجزائرية في هذا المجال.

كما سيجري السيد مساهل " بباريس في طار نشاطاته مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لقاء مع شخصيات من العالم السياسي و الثقافي و البرلماني و الإعلامي" يضيف ذات المصدر.

مساهل يقوم بزيارة إلى باريس ابتداء من الاثنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 نيسان/أبريل 2018 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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