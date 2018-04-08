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المجاهد صالح بوجمعة في ذمة الله 

  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 18:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 127 مرات
المجاهد صالح بوجمعة في ذمة الله 

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بوجمعة عن عمر ناهز 84 سنة، اثر مرض عضال،  حسبما علمت وأج لدى أقارب الفقيد.

الفقيد و هو من مواليد 18 أبريل 1935 بولاية سكيكدة التحق مبكرا بصفوف الثورة التحريرية بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني)، وتدرج في مختلف المسؤوليات، حيث عين مسؤولا للمنطقة الرابعة بالولاية الثانية،  وعمل مرافقا خاصا لقائد الولاية الثانية الشهيد زيغوت يوسف الى غاية استشهاده في 25 سبتمبر 1956 . 

كما ساهم المرحوم رفقة العديد من المجاهدين في التحضير لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 بمنطقة زمان بسكيكدة.

وبعد الاستقلال واصل الفقيد بوجمعة جهاده في معركة البناء والتشييد حيث تقلد عدة مسؤوليات في جيش التحرير الوطني ثم عين سفيرا للجزائر في العديد من الدول كسوريا الأردن ولبنان.

وأمام هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية إلى أسرة الفقيد ورفاقه اشاد فيها بمناقب الفقيد و بطولاته خلال الثورة التحريرية وتفانيه في خدمة البلاد بعد الاستقلال.

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المجاهد صالح بوجمعة في ذمة الله 
  أدرج يـوم : الأحد, 08 نيسان/أبريل 2018 18:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 127 مرة   شارك

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