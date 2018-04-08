الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين: بن غبريت تدعو مديري التربية لشرح الإجراءات الجديدة للشركاء الاجتماعيين 

الجزائر - دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم الأحد مديري التربية الى الاجتماع مع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي من أجل شرح الإجراءات الجديدة المتخذة فيما يخص الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، و إيفادهم بالمعلومات الضرورية حول الموضوع.

وجاء هذا الطلب خلال اجتماعها عن طريق المحاضرة المرئية بمقر دائرتها الوزارية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، مع مديري التربية الـ 50 للولايات، مصحوبين برؤساء مصالح الموارد البشرية، أين قدمت تفاصيل "دقيقة" حول إجراءات الترقية التي تتبع تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يشير بيان لوزارة.

كما قدمت خلال تطرقها إلى المستجدات التي عرفها قطاع التربية الوطنية على المستوى السوسيومهني، شروحات حول أهمية "الانعكاسات الإيجابية" التي ستؤثر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، من خلال إضفاء "التوازن والانسجام على شبكة الرتب".

ولدى تطرقها إلى الجانب البيداغوجي، دعت السيدة بن غبريت مديري التربية إلى "اتخاذ جميع الإجراءات وتهيئة الظروف الملائمة لمرافقة التلاميذ في الفصل الثالث، والتكفل بالجانب النفسي لديهم"، يضيف البيان.

وشددت بالمناسبة، على ضرورة "التسيير الجواري من خلال تنظيم لقاءات دورية مع مديري المؤسسات التربوية، ومنسقي هيئات التفتيش، قصد متابعة سير الدروس واستدراكها"، مؤكدة على أن "خيار رقمنة القطاع لا يمكن إلا المضي قدما فيه، ومواصلة العملية من خلال تجند الجميع لإنجاحها"، داعية المشاركين في المواصلة بتحسيس أولياء التلاميذ للتسجيل في الفضاء الخاص بهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت في وقت سابق الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالقطاع وذلك في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضحت الوزارة أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفي إطار الإعلام الجواري تضع وزارة التربية في متناول جميع الموظفين الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012 ".

كما وضعت الوزارة أيضا موضع التنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وحسب هذه الشبكة الاستدلالية يستفيد عمال القطاع من ترقيات تمس جميع الأصناف من معلمين وأساتذة الأطوار الثلاثة (ابتدائي و متوسط و ثانوي) وموظفي ومستشاري التربية ومدراء ومفتشين.