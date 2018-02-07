اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني العربي المشترك 

و في مداخلته خلال أشغال اجتماع اللجنة العليا لهيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي تطرق اللواء هامل لأهمية هذا الاجتماع السنوي المتميز الذي من شأنه أن يدعم أواصر التعاون وتعزيز سبل التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة في الدول العربية في سبيل مواجهة التحديات الأمنية، بهدف تعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
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ونوه اللواء في مداخلته --حسب ذات البيان -- بالدور الفعال والأساسي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية في مجال المساهمة والمشاركة مع أجهزة الشرطة بالدول العربية، في إرساء دعائم وأسس التعاون الأمني العربي المشترك، وذلك بوضع تجربتها الميدانية وخبرة إطاراتها ومهنية خبرائها في متناول أجهزة الشرطة في الدول العربية قصد مواجهة الجريمة بكل اشكالها معتبرا اللقاء سانحة لدعم مجالات تعزيز سبل بحث ودراسة آليات التصدي للجريمة في الوطن العربي والتي أضحت متعددة الأشكال، على غرار الجريمة السيبرانية، بالنظر للتهديد المتنامي لهذا النوع من الجرائم وتعقد طرق وأساليب ارتكابها كما اوضح بيان المديرية العامة الأمن الوطني .
ويذكر ان جدول أعمال هذا الاجتماع، تناول البنود الخاصة بتقرير الأمين العام المتعلق بجائزة الأمير نايف لسنة 2017، بالإضافة إلى منح جائزة الأمير نايف للأمن العربي في فروعها الخمسة وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2018.