القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني العربي المشترك 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني العربي المشترك 

الجزائر - أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، اليوم الأربعاء، من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض على حرص  الجزائر الحثيث والمثمر في توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني  العربي المشترك ، حسب ما افاد به بيان للمديرية العامة الأمن الوطني.

و في مداخلته خلال أشغال اجتماع اللجنة العليا لهيئة أمناء جائزة الأمير نايف  للأمن العربي تطرق اللواء هامل لأهمية هذا الاجتماع السنوي المتميز الذي من  شأنه أن يدعم أواصر التعاون وتعزيز سبل التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة في  الدول العربية في سبيل مواجهة التحديات الأمنية، بهدف تعزيز العمل الأمني  العربي المشترك.

 

إقرأ أيضا: اللواء هامل يؤكد أهمية ترقية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والدولية  لإنجاح عملية السلام والتنمية في إفريقيا

ونوه اللواء في مداخلته --حسب ذات البيان -- بالدور الفعال والأساسي الذي  تقوم به الشرطة الجزائرية في مجال المساهمة والمشاركة مع أجهزة الشرطة بالدول  العربية، في إرساء دعائم وأسس التعاون الأمني العربي المشترك، وذلك بوضع  تجربتها الميدانية وخبرة إطاراتها ومهنية خبرائها في متناول أجهزة الشرطة في  الدول العربية قصد مواجهة الجريمة بكل اشكالها معتبرا اللقاء سانحة لدعم  مجالات تعزيز سبل بحث ودراسة آليات التصدي للجريمة في الوطن العربي والتي أضحت  متعددة الأشكال، على غرار الجريمة السيبرانية، بالنظر للتهديد المتنامي لهذا  النوع من الجرائم وتعقد طرق وأساليب ارتكابها كما اوضح بيان المديرية العامة  الأمن الوطني .

ويذكر ان جدول أعمال هذا الاجتماع، تناول البنود الخاصة بتقرير الأمين العام  المتعلق بجائزة الأمير نايف لسنة 2017، بالإضافة إلى منح جائزة الأمير نايف  للأمن العربي في فروعها الخمسة وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني العربي المشترك 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.07

اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني…

18.02.07

الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود…

18.02.07

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

18.02.07

استفادة قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية حول حماية وترقية حقوق…

18.02.07

تجارة الكترونية: ضعف التحكم في التكنولوجيا ليس مبررا لمنح صفقات لمتعامين أجانب لتسيير…

18.02.07

البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…