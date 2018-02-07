القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود والامكانيات 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود والامكانيات 

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في برقية بعث بها اليوم الاربعاء الى نظيره التونسي، الباجي قايد السبسي، بمناسبة الذكرى ال60 لأحداث ساقية سيدي يوسف، أن التحديات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة "تستوجب منا، تظافر جهودنا وإمكانياتنا وقدراتنا لمجابهتها والتصدي لها".

وقال رئيس الجمهورية في برقيته :"بمناسبة حلول الذكرى الستين لأحداث ساقية سيدي يوسف الخالدة ، أجدد الإعراب لفخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن امتناننا وعرفاننا للشعب التونسي الشقيق على ما قدمه من تأييد ومؤازرة لثورتنا المجيدة".

وأضاف رئيس الدولة قائلا :"إن ما شهدته ساقية سيدي يوسف في الثامن فبراير من سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف إنما يشكل واحدة من أروع الملاحم البطولية  للشعبين الجزائري والتونسي، اللذين امتزجت دماؤهما الطاهرة لتجسد أبهى صور التآخي والتآزر دفاعا عن مبادئ الحرية والاستقلال ورفض همجية الاستعمار وعنجهيته الظالمة".

 

إقرأ أيضا: أحداث ساقية سيدي يوسف: "غنائية المحبة" ملحمة تستعرض معاناة وامتزاج دماء الشعبين الجزائري والتونسي

"إن تلك الأحداث الأليمة-- يضيف رئيس الدولة-- ستبقى، على الدوام ، ذكرى خالدة نستحضر من خلالها  تضحيات شهدائنا الأبرار، ومصدر إلهام لنا في توطيد  الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع شعبينا الشقيقين وتكثيف العمل معا للارتقاء بعلاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين بلدينا، في جميع  المجالات، إلى أعلى المراتب وبلوغ الشراكة الاستراتيجية المنشودة بما يخدم  مصلحة شعبينا وشعوب المنطقة كافة".

واستطرد الرئيس بوتفليقة يقول "ولا يخفي عليكم، فخامة الرئيس وأخي العزيز، أن منطقتنا تجتاز مرحلة دقيقة في خضم مخاض عسير وتحديات ومخاطر جسيمة تسهدف  أمنها واستقرارها، تستوجب منا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تظافر جهودنا وإمكانياتنا وقدراتنا لمجابهتها والتصدي لها".

 

إقرأ أيضا: أويحيى يترأس مناصفة مع نظيره التونسي مراسم احياء الذكرى ال60 لقصف ساقية سيدي يوسف 

"هذا، ولا يفوتني يضيف رئيس الجمهورية، ،أن أنتهز هذه الفرصة لأرجو من الله عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والهناء ويحقق للشعب التونسي الشقيق ، تحت  قيادتكم الرشيدة، المزيد من التطور والتقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار".

آخر تعديل على الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود والامكانيات 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 19:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.07

اللواء هامل يؤكد من الرياض حرص الجزائر على توطيد علاقات التعاون الشرطي ودعم العمل الأمني…

18.02.07

الرئيس بوتفليقة: مواجهة التحديات التي تواجه استقرار المنطقة تستوجب تظافر الجهود…

18.02.07

شرطة الوسط: 120 مشارك في البطولة الجهوية للعدو على الطريق ما بين مصالح الشرطة بتيازة

18.02.07

استفادة قرابة ثلاثين ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية حول حماية وترقية حقوق…

18.02.07

تجارة الكترونية: ضعف التحكم في التكنولوجيا ليس مبررا لمنح صفقات لمتعامين أجانب لتسيير…

18.02.07

البطولة الإفريقية على المضمار للدراجات: ثلاث ميداليات للمنتخب  الجزائري

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…