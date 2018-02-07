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الجزائر تشارك في أشغال الاجتماع الاقليمي الأول للشبكة البرلمانية لسياسات الجالية يوم الخميس بالرباط

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 12:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي في أشغال الاجتماع الاقليمي الأول للشبكة البرلمانية لسياسات الجالية المقرر عقده الخميس بالعاصمة  المغربية, الرباط, حسب ما اورده يوم الأربعاء بيان للمجلس.

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في اشغال هذا الاجتماع الذي تنظمه الجمعية  البرلمانية لمجلس اوروبا بالنائب أمحمد لكحل قرماط.

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الجزائر تشارك في أشغال الاجتماع الاقليمي الأول للشبكة البرلمانية لسياسات الجالية يوم الخميس بالرباط
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 12:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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