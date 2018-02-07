القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدمير ستة مخابئ للإرهابيين وتوقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة (وزارة  الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الثلاثاء  بباتنة, من كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين تحوي منظار ميدان وكمية من المواد  المتفجرة وأغراض أخرى, بالإضافة الى توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بنفس  المنطقة, حسب ما اورده يوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في اطار مكافحة الارهاب, وعلى اثر عملية بحث وتمشيط, كشفت  ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 6 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5, ستة (06)  مخابئ للإرهابيين تحوي منظار ميدان (01) وكمية من المواد المتفجرة وهواتف  محمولة  وأغراض أخرى, كما تم توقيف عنصر دعم (01) للجماعات الارهابية بنفس  المنطقة".

وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني  الشعبي "تاجر مخدرات وحجزت ثمانية (08) كيلوغرامات  من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة اخرى, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4 "شخصين (02)  بحوزتهما 26904 وحدة من التبغ, في حين تم حجز  معدات تنقيب عن الذهب بعين صالح/ن.ع.6".

كلـمات مفتـاحيــة :
تدمير ستة مخابئ للإرهابيين وتوقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة (وزارة  الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.07

رئيس مجلس الأمة يؤكد في الذكرى العشرين لتأسيسه أنه أضحى هيئة برلمانية  مكتملة التكوين

18.02.07

الرابطة الثانية "موبيليس" : الرائد في امتحان حقيقي ببجاية واصحاب المطاردة في تنقلات صعبة…

18.02.07

أويحيى يترأس مناصفة مع نظيره التونسي مراسم احياء الذكرى ال60 لقصف ساقية سيدي يوسف 

18.02.07

زيارة وفد المحكمة الافريقية لحقوق الانسان تعزيز لمكانة مؤسسات الاتحاد  الافريقي للجمهورية…

18.02.07

الرابطة المحترفة الاولى: الرائد من اجل تعميق الفارق واتحاد البليدة ما زال يؤمن بحظوظه في…

18.02.07

تدهور خطير للوضع الصحي للمعتقل السياسي عضو مجموعة "اكديم ازيك" محمد الايوبي  جراء التعذيب…

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل