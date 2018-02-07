تدمير ستة مخابئ للإرهابيين وتوقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة (وزارة  الدفاع)

وأوضح البيان أنه "في اطار مكافحة الارهاب, وعلى اثر عملية بحث وتمشيط, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 6 فيفري 2018 بباتنة/ن.ع.5, ستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي منظار ميدان (01) وكمية من المواد المتفجرة وهواتف محمولة وأغراض أخرى, كما تم توقيف عنصر دعم (01) للجماعات الارهابية بنفس المنطقة".
وفي اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي "تاجر مخدرات وحجزت ثمانية (08) كيلوغرامات من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2".
من جهة اخرى, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن.ع.4 "شخصين (02) بحوزتهما 26904 وحدة من التبغ, في حين تم حجز معدات تنقيب عن الذهب بعين صالح/ن.ع.6".