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ارهابي مبحوث عنه يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر- سلّم الإرهابي المبحوث عنه "خ. ك. بن موسى"  المكنى "أبو محمد", والذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013, نفسه مساء أمس  الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل الجهود النوعية لوحدات  الجيش الوطني الشعبي, سلّم إرهابي نفسه, مساء اليوم 6 فيفري 2018, للسلطات  العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية 6. ويتعلق الأمر بالإرهابي المبحوث عنه   خ. ك. بن موسى المكنى +أبو محمد+ الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013".

وقد تم على إثر ذلك استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

واضاف البيان أن "هذه النتائج تأتي لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لقوات  الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن والتصدي  لكل محاولات المساس بأمنه واستقراره".

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ارهابي مبحوث عنه يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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