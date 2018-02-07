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ترسيم اللغة الأمازيغية يكرس "نهائيا" من خلال اعتمادها من قبل كل الشعب الجزائري (المحافظة السامية للأمازيغية)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
ترسيم اللغة الأمازيغية يكرس &quot;نهائيا&quot; من خلال اعتمادها من قبل كل الشعب الجزائري (المحافظة السامية للأمازيغية)

الجزائر- أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية  سي الهاشمي عصاد يوم الثلاثاء أن ترسيم الامازيغية قد كرس "نهائيا" من خلال  اعتمادها من قبل كل الشعب الجزائري كلغة وطنية و رسمية و "لبنة اضافية" لوحدته  الوطنية.

و أكد الامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في تصريح لوأج أن  "التوصل الى هذا المسار المؤسس الذي ترجم بالإعلان عن وضع رسمي في التعديل  الجديد للدستور, الى جانب مقوماتنا الوطنية الاخرى , الاسلام و اللغة العربية,  يكرس نهائيا اعتماد الشعب الجزائري بأكمله, للأمازيغية كلغة وطنية و رسمية و  كلبنة اضافية لوحدته الوطنية مع تكليف الدولة بترقيتها و تطويرها, بموجب الفقرة 4 من دباجة الدستور و احكام مادته ال4".

و اعتبر ان تاريخ 6 فبراير من كل سنة "سيصبح من الان فصاعدا مؤشرا  تاريخا اساسيا يضع الامازيغية في صميم التقدم السياسي لبلدنا" مع التعديل  الدستوري لسنة 2016 الذي قام بترقية الامازيغية لغة وطنية و رسمية و قرار  انشاء الاكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية منتدبة لدى رئاسة الجمهورية.

 

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و اوضح ان المحافظة السامية للأمازيغية التي تعد طرفا مساهما في اطار  مجموعة العمل التي وضعها الوزير الاول و المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي  للقانون العضوي المتعلق بإنشاء الاكاديمية الجزائرية للغة لأمازيغية قد استهلت  سنة 2018 بمخطط أعباء يولي اهتماما كبيرا للاتصال المرتكز على ريادة الجامعي و  العمل الميداني, و البعد الوطني و الشراكة مع الهيئات و المجتمع المدني.

و قال انه "انطلاقا من المبررات المتعلقة بسياق الترسيم الدستوري  للأمازيغية و الرصيد الوحيد الذي تم جمعه منذ أزيد من عقدين, قامت المحافظة  السامية للأمازيغية باعتماد خارطة طريق جديدة تتضمن سلسلة إجراءات تكيف من اجل  تعاون تكاملي مع الاكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية".

و حسب ذات المتحدث فان المحافظة السامية للأمازيغية  "مجندة للوفاء  ميدانيا و في الآجال, بكل الالتزامات المتخذة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية,   عبد العزيز بوتفليقة".

و أوضح ان "التصور الحالي للمحافظة السامية للأمازيغية يتمثل في وضع  تحت تصرف المواطنين الجزائريين, لبرنامج نشاطات يضم جوانب علمية و ثقافية و   بيداغوجية".

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ترسيم اللغة الأمازيغية يكرس "نهائيا" من خلال اعتمادها من قبل كل الشعب الجزائري (المحافظة السامية للأمازيغية)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 شباط/فبراير 2018 09:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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