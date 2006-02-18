مجلس الأمة يحي يوم الأربعاء الذكرى ال20 لإنشائه

الجزائر- يحي مجلس الأمة، الذي تم إنشاؤه بمقتضى المراجعة الدستورية في نوفمبر 1996 ونصب رسميا في يناير 1998، هذه السنة الذكرى ال20 لإنشائه، حيث ستجري مراسم الاحتفال يوم غد الأربعاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و يتكون المجلس الذي يعمل من خلال طريقة تعيين مختلط (الاقتراع غبر المباشر و التعيين الرئاسي) و يمتلك السلطة التشريعية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في إطار نظام المجلسين، على 144 نائبا من بينهم 48 يعينهم رئيس الدولة و 96 عضوا أخر ينتخبون في إطار الاقتراع العام غير المباشر.

أما أخر انتخابات لنواب مجلس الأمة فقد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015.

و يتزامن إحياء الذكرى ال20 لإنشاء مجلس الأمة مع الذكرى الثانية للمراجعة الدستورية التي جرت في شهر فبراير 2016.

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و بالتالي فان صلاحيات السلطة التشريعية قد تعززت في إطار الدستور، سيما من خلال توسيع مجال إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها لفائدة المعارضة البرلمانية.

و قد تم تكريس حق إخطار البرلمان للمجلس الدستوري بخصوص موضوع القوانين المصادق عليها في المادتين 99 مكرر و 166.

و تنص المادة 99 مكرر من القانون الأساسي للبلاد على أن "المعارضة البرلمانية تحظى بحقوق تمكنها من المشاركة الفعالة في الأشغال البرلمانية" كما توضح أن "كل غرفة برلمانية تخصص جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال المقدم من قبل مجموعة او مجموعات برلمانية من المعارضة".

أما السلطة التشريعية و مراقبتها للجهاز التنفيذي فقد تعززت هي الأخرى في الدستور، من خلال التأكيد على أن الأغلبية البرلمانية سيتم استشارتها من قبل رئيس الجمهورية من اجل تعيين الوزير الأول (المادة 77) و أن اللجوء إلى الأوامر الرئاسية محدد فقط في الحالات الطارئة خلال العطلات البرلمانية (المادة 124).

ويتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما يمكن إخطار المجلس الدستوري من قبل خمسين (50) نائبا او ثلاثين (30) عضوا من مجلس الامة (المادة 166).

و حول هذا الموضوع يرى بعض القانونيين ان لجوء المعارضة للمجلس الدستوري حول الطابع غير القانوني لأي قانون يصادق عليه البرلمان "يعد إجراء من شانه تأطير عمل المعارضة"، مؤكدين في هذا الخصوص ان "ادماج عمل المعارضة ضمن عمل المؤسسات الدستورية من شانه إعطاء مزيد من المصداقية للقوانين".

و في معرض تقييمه لمكانة المعارضة البرلمانية في الدستور أشار بعض الخبراء إلى أن ذلك المصادق عليه في 2016 "يكرس حقوقا خاصة للمعارضة دون فرض واجبات خاصة".

أما في مجال المراقبة التشريعية للعمل الحكومي فقد تم إلزام الوزير الأول بان يقدم سنويا أمام المجلس الشعبي الوطني بيانا للسياسة العامة (المادة 84).

في ذات السياق و على اثر المراجعة الدستورية لفبراير 2016 أصبح بإمكان المعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية في كل غرفة من البرلمان.

كما يمكنها إنشاء لجان تحقيق و مهام إعلامية و ان تتلقى التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.

و تكرس تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية -حسب بعض القانونيين- في تحديد التشريع من خلال الأوامر "إلا في الحالات الطارئة" خلال العطلات البرلمانية.

أما فيما يخص التحسينات التنظيمية و العملية لبعض المؤسسات فان الدستور كرس على مستوى البرلمان معاقبة الترحال السياسي من خلال فقدان العهدة البرلمانية و إنشاء دورة سنوية واحدة من عشرة أشهر و أولوية مجلس الأمة في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي.