القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأجيل إعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
تأجيل إعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007

الجزائر- أجلت محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات  التي استهدفت في 11 أبريل 2007  قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة وذلك لتغيير التشكيلة القضائية، إذ تبين ان أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين، حسبما علم يوم الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر.

ويذكر ان المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، والذي قضى بأحكام  تصل إلى الاعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية ب"تشكيلة جديدة".

و بعد القيام بكافة الاجراءات الجنائية امس الاثنين ابتداء من قراءة محتوى قرار الاحالة و سماع المتهمين والتماسات النيابة العامة و مرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية، قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة ليلا تأجيل القضية، حيث تبين لها أن أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 و هذا ما يمنعه القانون منعا باتا.

اقرأ أيضا: الشرطة القضائية "ستظل ملتزمة بميثاقها الدستوري وبتنفيذ القوانين بسيادة واستقلالية"

يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الارهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.

و يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة ارهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الارهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

و تم تنفيذ هذه التفجيرات  التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الامن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تأجيل إعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سنة 2007
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.06

مرموري يشارك ببنغلاديش في افتتاح الدورة الـ10 لوزراء السياحة لمنظمة التعاون الاسلامي

18.02.06

مجلس الأمة يحي يوم الأربعاء الذكرى ال20 لإنشائه

18.02.06

الرابطة الاولى المحترفة: شبيبة الساورة ووفاق سطيف يتعادلان بدون أهداف   

18.02.06

تحويل 60.000 مركبة نحو استعمال غاز البترول المميع/وقود سنة 2017 

18.02.06

المتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة: تدشين قاعة جديدة للفنانين والنحاتين 

18.02.06

مشروع قانون التجارة الالكترونية:  دعوة الى توفير الضمانات لتفادي التلاعبات اثناء التعامل…

الأكثــر قـراءة

18.02.05

وفاة المجاهد عمار بن عودة

18.02.05

وزيرة التربية تستقبل مكتب كنابست لولاية بجاية يوم الاثنين

18.02.05

جبهة البوليساريو تثمن قرارات القمة الافريقية، مستعدة للتفاوض لاحلال السلام العادل

18.02.05

الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق…

18.02.05

استكمال تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر كامل ولايات الوطن خلال الدخول المدرسي المقبل

18.02.05

رئيس الجمهورية يوقع على سبعة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من…