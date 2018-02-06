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الفريق قايد صالح يؤكد على مواصلة "المراقبة الصارمة" للحدود وتأمينها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 15:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
الفريق قايد صالح يؤكد على مواصلة &quot;المراقبة الصارمة&quot; للحدود وتأمينها

الجزائر - أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان  الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء من تمنراست، على  ضرورة مواصلة "المراقبة الصارمة والدقيقة" للشريط الحدودي للبلاد والعمل على   تأمينه وصيانة حرمته من خلال قطع الطريق أمام عصابات التهريب بمختلف أشكاله.

 وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح طالب في كلمة توجيهية  تابعها جميع أفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنراست خلال اليوم الثالث  من زيارته لها، بضرورة "المواصلة العازمة لجهود المراقبة الصارمة والدقيقة  لشريطنا الحدودي والعمل الجدي ليل نهار على تأمينه وصيانة حرمته والاستمرار في  قطع الطريق أمام عصابات التهريب بمختلف أشكاله وعلى شل حركتها والحد من انتشار  نشاطاتها الهدامة في هذه المنطقة".

وتابع قائلا:" وفي هذا السياق تحديدا، فإنني أنتظر منكم ومن كافة الأفراد  العسكريين بمختلف فئاتهم ومسؤولياتهم بأن تجعلوا بإذن الله تعالى وقوته، من  السنة الميلادية الجديدة 2018، محطة أخرى من محطات التطوير والتحديث وفرصة  متجددة لوضع لبنات قوية أخرى نعلي بها سويا صرح الجيش الوطني الشعبي ونجعل منه  حصن الجزائر المنيع الأكثر قوة ومتانة وشموخا، وهذا يستوجب بالضرورة مواصلة  ذات الوتيرة العملية المخلصة والمتفانية التي درجنا على  إتباعها، في السنوات  القليلة الماضية بحس وطني عالي وبوفاء شديد".

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وبعد أن اشار البيان الى أن الفريق قايد صالح خصص اليوم الثالث من هذه  الزيارة لتفقد وتفتيش بعض وحدات القطاع العملياتي إن قزام، ذكر أنه في اطار  "متابعة مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2017-2018 كان الفريق قايد صالح  قد أشرف عشية يوم أمس بمعية اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية  السادسة، على تنفيذ تمرين بياني بالرمايات الحقيقية قامت به مفرزة من الكتيبة  64 مشاة مستقلة مدعومة بمروحيات إسناد ناري، وهذا بميدان الرمي والمناورات  التابع للقطاع العملياتي إن قزام".

وتتمثل فكرة التمرين يضيف ذات المصدر، في "قيام هذه المفرزة بصد محاولة  اختراق لحدودنا الوطنية من قبل مجموعة معادية"، مبرزا أن هذا التمرين "تم  تنفيذه باحترافية عالية تؤكد من جديد فعالية التكوين ونجاعة التدريب والتحضير  القتالي على مستوى جميع وحدات هذا القطاع العملياتي، وهي الجوانب التي حرص  الفريق  قايد صالح في ختام التمرين، على ضرورة إيلائها العناية والاهتمام  الكبيرين".

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أما فيما يخص برنامج اليوم الثلاثاء فقد خصصه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  لزيارة الوحدات المرابطة بحاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام، على غرار  القاعدة الجوية للانتشار التي دشنها يوم 6 مارس 2017 والتي تساهم بشكل كبير في  تسهيل تنقل الأفراد وتموين الوحدات، كما زار الكتيبة 70 مشاة مستقلة أين تابع  عرضا شاملا حول مهامها ليلتقي بعد ذلك بأفراد هذه الوحدات.

وفي كلمته التوجيهية أمام الإطارات والأفراد، أكد الفريق قايد صالح على  "العناية التي يوليها شخصيا لمثل هذه اللقاءات الاتصالية المستمرة مع أفراد  الجيش الوطني الشعبي حيثما كانت مواقعهم، باعتبارها عملا ميدانيا بالغ  الأهمية، بل وبالغ الضرورة العملية والمهنية، لأنه يمثل حرصا شديدا ما انفكت  تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بخصوص مرافقة كافة الجهود المبذولة  ومتابعة تنفيذ جميع البرامج المتتالية والمتكاملة المتعددة المجالات والأهداف  والأبعاد".

 وقال في هذا الشأن: "لقد انقضت سنة 2017، كما انقضت قبلها سنوات عديدة أخرى،  حرصنا على أن تكون جميعها زاخرة بالعمل المتواصل والمثمر ومليئة بالجهود  المثابرة ومفعمة برغبة شديدة وملحة في تحقيق الأهداف المطلوبة بفضل ما يحظى به  جيشنا بكافة مكوناته من سند قوي ودعم متواصل من لدن فخامة رئيس الجمهورية،  القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهو مسار عملي ناجح اتسم  بالنهج الواقعي والعقلاني وبالجدية في بلوغ الدرجات العليا من التميز  العملياتي والقتالي لكافة مكونات قـواتنا المـسلحـة، هذا المسار الذي تم فيه  الاعتماد على المعاينة الميدانية وعلى المعيار التقـيـيمي الموضوعي لما تحقق  من إنجازات ماضية في كافة مجالات المهنة العسكرية".

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وفي ختام اللقاء وبعد أن استمع إلى اهتمامات أفراد الوحدات، أسدى الفريق قايد  صالح جملة من التوصيات حث فيها الجميع على "ضرورة التحلي بالكثير من الانضباط  واليقظة وحسن التدبير وتوظيف كافة الطاقات والوسائل المادية والتجهيزية  الموضوعة في الحوزة، شاكرا لهم كل الجهود التي يبذلونها ميدانيا للاضطلاع  بالمهام الموكلة لهم، مثمنا درجة الإصرار الذي يحدوهم والروح المعنوية العالية  التي تملأ قلوبهم وتشحن عزائمهم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 17:42
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الفريق قايد صالح يؤكد على مواصلة "المراقبة الصارمة" للحدود وتأمينها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 15:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

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