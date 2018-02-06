اكتشاف وتدمير قنبلتين يدويتين بولاية باتنة ( وزارة الدفاع )

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهابي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 05 يناير 2018 قنبلتين (02) يدويتين بباتنة/ن.ع.5 ".
اقرأ أيضا: توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط (85,6) كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران
من جهة اخرى و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من غليزان ومعسكر/ ن. ع.2 ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم ثمانية (08) كلغ من الكيف المعالجي فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (9977) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غليزان وتيارت/ن.ع.2 والوادي وبسكرة/ن.ع.4 ".
وفي سياق اخرتم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار الوادي كما أكده بيان الوزارة .