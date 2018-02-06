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اكتشاف وتدمير قنبلتين يدويتين بولاية باتنة ( وزارة الدفاع )

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 11:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
اكتشاف وتدمير قنبلتين يدويتين بولاية باتنة ( وزارة الدفاع )

الجزائر - كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قنبلتين  (02) يدويتين بولاية باتنة/ن.ع.5 , كما أورده يوم الثلاثاء بيان من وزارة  الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهابي كشفت ودمرت مفرزة للجيش  الوطني الشعبيي يوم 05 يناير 2018 قنبلتين (02) يدويتين بباتنة/ن.ع.5 ".

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من جهة اخرى و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقفت مفارز مشتركة  للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليتين منفصلتين بكل من  غليزان ومعسكر/ ن. ع.2 ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم ثمانية (08) كلغ من  الكيف المعالجي فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (9977) وحدة من مختلف المشروبات  بكل من غليزان وتيارت/ن.ع.2 والوادي وبسكرة/ن.ع.4 ".

 

وفي سياق اخرتم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان  وأدرار الوادي كما أكده بيان الوزارة .

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اكتشاف وتدمير قنبلتين يدويتين بولاية باتنة ( وزارة الدفاع )
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 شباط/فبراير 2018 11:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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