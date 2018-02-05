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اسم المجاهد المرحوم بن عودة "ارتبط بكل محطات ثورة أول نوفمبر المجيدة" 

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
اسم المجاهد المرحوم بن عودة &quot;ارتبط بكل محطات ثورة أول نوفمبر المجيدة&quot; 

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة،  برقية تعزية الى عائلة الفقيد المجاهد بن مصطفى بن عودة، الذي وافته المنية  اليوم الاثنين عن عمر ناهز 93 سنة إثر مرض عضال، أبرز فيها مناقب الرجل الذي  "ارتبط اسمه بكل المحطات الهامة لثورة اول نوفمبر المجيدة".

 وقال السيد بوحجة أن الجزائر فقدت في الراحل "أحد أبرز رجالها الذين ارتبط  اسمهم بكل المحطات الهامة لثورة أول نوفمبر المجيدة قبل اندلاعها وفي حضنها  وإلى غاية استرجاع السيادة الوطنية وبناء الدولة".

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وبهذه المناسبة الاليمة، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني لأسرة الفقيد باسمه  ونيابة عن كافة النواب في المجلس الشعبي الوطني، ب"أصدق التعازي وأخلص المواساة راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم كافة أهله وذويه وإخوانه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان". 

يذكر أن المرحوم المجاهد عضو مجلس الثورة ابن مصطفى بن عودة المدعو عمار كان ضمن مجموعة 22 التاريخية التي فجرت الثورة التحريرية وأحد قادة المنطقة التاريخية الثانية وشارك في عدة معارك من بينها هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، وهو أحد أعضاء الوفد الجزائري الذي أدار مفاوضات إيفيان مع المستعمر الفرنسي ليواصل بعد الاستقلال في مختلف مواقع المسؤولية التي تقلدها أهمها  سفيرا للجزائر في ليبيا ثم رئيسا لمجلس الاستحقاق الوطني.

آخر تعديل على الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 19:09
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اسم المجاهد المرحوم بن عودة "ارتبط بكل محطات ثورة أول نوفمبر المجيدة" 
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

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